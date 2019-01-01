Kruse, Göztepe maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı devam eden Max Kruse'nin Göztepe ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Hazırlıklarına devam eden sarı lacivertli ekipte kasığındaki sakatlık sebebiyle yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Max Kruse sevinci yaşanıyor. Son yapılan antrenmanda takımla beraber çalışan 31 yaşındaki Alman oyuncu, Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre Göztepe ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edilecek. Haberin devamında Kruse'nin ilk 11'de başlamasa bile maçın son yarım saatlik diliminde sahaya sürüleceği bilgisi yer aldı. Kruse'nin de bu karşılaşmada az da olsa süre almak konusunda çok istekli olduğu belirtildi.

Kruse son olarak 7. haftada oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 mağlup olduğu maçında forma giymişti. Bu sezon 7 Süper Lig maçında görev alan Kruse 4 asistlik katkı sağladı.