Kross: Cezayir karşısında yaptığımız şeyi bu nesil tekrarlayamaz

2014 Dünya Kupası şampiyonu “Altın Nesil” ikilisi Toni Kroos ve Lukas Podolski, Almanya milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndaki performansına ilişkin ciddi endişelerini dile getirdiler; Julian Nagelsmann'ın oyuncularına sert eleştiriler ve açık tavsiyelerde bulunan ikili, felaket niteliğindeki hataların bir an önce düzeltilmediği takdirde “Die Mannschaft”ın eleme turlarında acı ve erken bir şekilde eleneceği konusunda uyarıda bulundu.

Kroos, iki temel koşulun yerine getirilmemesi halinde Almanya'nın turnuvadan erken ayrılmasından korktuğunu vurguladı; "Sky Sports" sitesinin aktardığına göre, TikTok platformundaki canlı yayını "Kroos ve Kroos: Dünya Kupası Mercek Altında"da şunları söyledi: "Saha içinde rakip takımları rahatsız eden ve zorlayan bir takım olmalıyız, sert ve hırslı bir şekilde savunma yapmalıyız, ancak şu anda bunu yapmıyoruz. Ayrıca Jamal Musiala ve Florian Wirtz ikilisinin en yüksek seviyede performans göstermesine acil olarak ihtiyacımız var, ancak şu anda bu eksik; bu iki durum değişmezse, turnuvada uzun süre kalamayız.”

Podolski de bu görüşe katılarak, grup aşamasının son maçında Ekvador’a karşı alınan şaşırtıcı yenilginin (1-2) ardından ortaya çıkan bariz eksikliklere dikkat çekti ve derslerin derhal çıkarılmasının önemini vurguladı. Eski Köln yıldızı şöyle konuştu: "Belki de bu yenilgi, şu anda bir uyanış tokatı ve gerçeklere geri dönüş olarak olumlu bir şey olabilir; böylece herkes sakin olmamız ve hesapları gözden geçirmemiz gerektiğini anlar." Bu eleştiriler, iki galibiyetle önceden tur atlamış olmalarına rağmen "Die Maschinen"in sönük performansının ardından geldi ve takım, 32'li turda Paraguay ile karşılaşmadan önce medyadan sert bir saldırıya maruz kaldı.

Kroos, mevcut nesli 2014 kadrosuyla o zamanki ilk eleme maçı performansını karşılaştırarak, mevcut takımın henüz o zihniyete ulaşamadığını açıkladı: "Geçmişte, 2014'teki Cezayir maçı gibi çok kötü oynadığımız maçlar olmuştu, ancak en kötü günlerimizde bile galibiyeti koparma gücümüz vardı; mevcut kadronun bu özelliğe sahip olduğunu sanmıyorum."

Eski Real Madrid yıldızı, Ekvador maçı sonrası oyuncularının kazanma isteğini savunan teknik direktör Nagelsmann’ın açıklamalarına da karşı çıktı ve şöyle yorumladı: “Teknik direktörle aynı fikirde değilim; grup birinciliğiyle tur atlamayı garantilediğinizde, bilinçaltında otomatik olarak gevşeme hissi hakim olur, bu insani bir durumdur, ancak asıl sorun, bizim fiziksel güce dayanan bir takım olmamamızdır.”

Bu karamsar tavra rağmen Kroos, Joshua Kimmich ve takım arkadaşlarının büyük takımlarla başa çıkma yeteneği konusunda bir umut ışığı yaktı ve şöyle dedi: “Hâlâ aynı fikirdeyim; eğer ilerleyen turlarda Fransa milli takımıyla karşılaşırsak ve işler yolunda giderse, onları yenebiliriz.” Fransa ve Almanya’nın her ikisi de çeyrek finalleri geçmeyi başarırsa, 16 turunda karşı karşıya gelebilirler. Podolski ise konuşmasını iyimser bir tonla şöyle tamamladı: “Şu anda aşırı karamsar olmaya gerek yok, hadi gençleri destekleyelim ve önümüzdeki maçlar için onları motive edelim.”