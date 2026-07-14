Kross, Bellingham’ın Tuchel yönetiminde patlama yaşamasının sırrını ortaya çıkarıyor!

Eski Real Madrid efsanesi Alman futbolcu Toni Kroos, İngiltere'nin Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'i yenmesinin ardından ortaya çıkan tartışmada hem teknik direktör Thomas Tuchel'i hem de takımın yıldızı Jude Bellingham'ı savundu ve durumun medyada abartıldığını vurguladı.

Kroos, “Kroos ve Kroos: Dünya Kupası Mercek Altında” adlı programı kapsamında “TikTok” uygulamasında paylaştığı bir videoda şunları söyledi: “Koçtan başka kim, neyin işe yaramadığını söyleme hakkına sahip olabilir ki? Özellikle de takımın muhteşem zihniyetinden bahsetmek için sadece iki dakika ayırmışsa.”

Eski Alman milli takım oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Tuchel, iyi oynamadıklarını söylerken tamamen haklıydı. Şimdi Arjantin’le, ardından İspanya ya da Fransa’yla karşılaşacaksınız. Sadece şansla ya da zihniyetle iki maç daha kazanamazsınız. Eleme maçlarını nasıl yöneteceğini bilen bir teknik direktörünüz var; bunu kulüp futbolunda defalarca kanıtladı.”

Tuchel, maç sonrası yaptığı açıklamada büyük tartışma yaratmıştı: “Oyuncuların performansından memnun değilim. İşleri kendimiz için çok zorlaştırıyoruz.” Bu sözler üzerine Bellingham, “Belki de bu koşullarda Haaland, Odegaard, Nusa ve Sorloth’a karşı nasıl oynanacağını bilmiyor” diyerek açıkça yanıt verdi.

Ancak Kroos, Real Madrid yıldızının tepkisini savunarak şöyle dedi: “Miami’ye birkaç kez gittim; nem dayanılmaz. Orada 120 dakika oynadığınızda, özellikle de bir sonraki tura yükseldiyseniz, ‘felaketsin’ dışında hiçbir şey duymak istemezsiniz. Bu yüzden biraz rahatsızlık hissedersiniz.”

Kroos, açıklamalarını gerçek bir anlaşmazlık olmadığına vurgu yaparak sonlandırdı: “Bence durum abartıldı; gerçek bir fikir ayrılığı olduğunu sanmıyorum. Tuchel’in konuşmasını açıkça öven oyuncuların açıklamalarını duydum.”

Bellingham ise 46,8 milyon takipçisi olan Instagram hesabından, Arjantin ile oynanacak maç öncesinde motivasyon amaçlı bir mesaj paylaşarak şöyle yazdı: “Hâlâ yarıştayız. Şimdi yarı final. İnancımızı kaybetmeyelim!”