Real Madrid efsanesi Toni Kroos, takımının El Clasico'da Barcelona karşısında aldığı son galibiyet ve beyazlı ekibe büyük maçlarda üstünlük sağlayan unsurlar hakkında görüşlerini paylaştı; ardından da önemi hiç de az olmayan bir başka konuya, Harry Kane'in Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ın önüne geçerek kazandığı Ballon d'Or yarışına değindi.

Kardeşi Felix ile birlikte hazırladığı EINFACH MAL LUPPEN podcast'inde eski Alman yıldız, Jose Mourinho'nun Camp Nou'daki son El Clasico'da Real Madrid'i Barcelona karşısında 2-1'lik galibiyete taşıyan çalışmasını övdü ve Portekizli teknik adamın, beyazlı ekibin geleneksel rakibi karşısındaki son maçlarda sergilediği görüntüyü değiştiren en belirgin sebeplerden biri olduğunu ifade etti.





Kroos, Barcelona'nın iki takım arasındaki son altı ya da yedi maçta üstünlük kurduğunu, bunun da karşılaşma öncesinde Madrid'in çilesinin süreceği yönünde beklentiler oluşturduğunu, özellikle de Real Madrid'in o maçlarda çok sayıda gol yediğini söyledi.

Ancak Kroos, beyazlı ekibin bu kez topla ya da topsuz oyunda çok daha cesur bir görüntü sergilediğini düşündüğünü belirterek, takımın organizasyonunu ve Barcelona oyuncuları üzerinde kurduğu baskıyı övdü; bu baskının Pedri ve Raphinha gibi isimleri alışılmadık hatalar yapmaya zorladığını vurguladı.

Ayrıca Real Madrid'in birçok ikili mücadelede üstün geldiğini ve Barcelona'nın oyunun gidişatına her zamanki hakimiyetini kuramadığı anlardaki sorunlarını iyi değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

Mbappe ve Vinicius: Paha biçilmez bir hazine

Real Madrid'in hücum gücü hakkında konuşan Kroos, Vinicius Junior'ın El Clasico'daki yokluğuna hayıflanarak, Joao Cancelo'nun arkasında bıraktığı boşlukların, hızı ve boşlukları değerlendirme kabiliyeti sayesinde Brezilyalı kanat oyuncusuna Barcelona'ya zarar verme fırsatları sunacağını açıkladı.

Eski Alman yıldız, Mbappe ve Vinicius'un takım içindeki değerini de savunarak, bu hıza sahip oyuncuların varlığının orta saha oyuncuları için gerçek bir hazine ve armağan olduğunu ifade etti.

Kroos, bu ikilinin defans oyuncularından üç adım daha hızlı olduğunu, bunun da topu onlara boşluklarda atmayı olağanüstü bir silah haline getirdiğini belirtirken, Arda Güler ile Mbappe arasındaki iyi uyuma da dikkat çekti.

Real Madrid'i övmesine rağmen Kroos, Barcelona'nın futbol açısından üstünlüğünü de göz ardı etmedi; Katalan ekibinin topa sahip olma ve maçları kontrol etme konusunda daha iyi olduğunu, ancak baskısı topu geri kazanmayı başaramadığında ve savunmaya çekilmek zorunda kaldığında sıkıntı yaşadığını düşündüğünü söyledi.

Kroos, Ballon d'Or sonucuna ilişkin görüşünü açıkladı

El Clasico'nun dışında Kroos, Harry Kane'in 2026 Ballon d'Or'u kazanmasına ilişkin tavrını da ortaya koyarak, adayların seviyelerinin birbirine yakın olması ve Dünya Kupası'nın kazananın kimliğini belirlemedeki büyük etkisi nedeniyle rekabetin benzeri görülmemiş biçimde açık olduğunu değerlendirdi.

Alman yıldız, dünya turnuvasının oylamada olağanüstü bir ağırlık kazandığını açıklayarak, eğer yalnızca futbol sezonu değerlendirilseydi, Avrupa'nın en iyi takımının en iyi oyuncusu olması sebebiyle Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'nın kendi tercihi olacağını, bununla Paris Saint-Germain'in başarılarına işaret etti.

Kvaratskhelia, takımının tarihi bir üçlemeye ulaşmasına katkı sunmasının ardından nihai sıralamada altıncı sırada yer aldı; ancak Gürcistan Milli Takımı Dünya Kupası'na katılamadı ve Kroos'un görüşüne göre bu durum şansını azalttı.

Eski Real Madrid oyuncusu, Mbappe'nin Dünya Kupası'na katılmamış olsaydı ilk beş sıradan birinde yer alamayacağını, Yamal'ın da İspanya'nın dünya şampiyonluğu olmadan ilk beşe girmekte zorlanacağını düşündüğünü belirtti.

Kane kampanya yürütmeden kazandı: Mbappe'ye dolaylı bir mesaj

Ancak en dikkat çekici açıklama, Kroos'un Kane ile diğer adaylar arasındaki fark hakkında konuşurken geldi; İngiliz golcünün, Ballon d'Or'u kazanmak için önceden bir kampanya başlatmayan tek isim olduğuna dikkat çekti.

Bu tavır, töreninden önce ödülü kazanma hırsından açıkça bahseden ve ödülü hak edip etmediğine dair medyada tartışmalara giren Mbappe'yi çevreleyen tartışmalar göz önüne alındığında önem kazanıyor.

Buna karşılık Kane, 2025-2026 sezonunda kulübü ve milli takımıyla 73 gol kaydettikten sonra yarışı kesin olarak kazandı; Bayern Münih'in yerel üçlemeyi kazanmasına katkı sağlamasının yanı sıra takımın UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmasında da pay sahibi oldu.



