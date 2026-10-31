Real Madrid'in Jose Mourinho yönetiminde yeniden doğru rotaya girmesi, yalnızca oyun tarzındaki taktik değişikliklerin ya da teknik direktörün kenardan yaptığı hamlelerin bir sonucu değildi; aynı zamanda bir dizi oyuncunun eski seviyelerine dönmesiyle de bağlantılıydı. Takım, Roma'daki güçlü çıkışından bu yana farklı bir yüz göstermeye başlamıştı. Bu dönemde dikkatleri üzerine çeken isimler arasında Portekizli Bernardo Silva öne çıktı; çok yönlü rolleri ve takımın uzun süredir özlemini çektiği dengeyi orta sahaya kazandırma becerisi sayesinde kademeli olarak teknik direktörün hesaplarındaki önemli unsurlardan birine dönüştü.

Silva'nın Camp Nou'da Barcelona karşısında gösterdiği parıltı bir tesadüfün ürünü değildi; aksine Mourinho'nun kademeli çalışmasının bir sonucu olarak geldi. Teknik direktör, oyuncunun yeteneklerinden faydalanmanın onu geleneksel bir hücum mevkiine koymakla değil, oyun kuruluşunu etkileyebileceği, topu geri kazanabileceği ve maçların ritmini kontrol edebileceği daha derin bir bölgede konumlandırmakla ilgili olduğunu fark ettikten sonra, oyuncuya ilk on birde yer vermek için doğru zamanı bekledi.

Mourinho, Bernardo Silva dosyasıyla sabırla ilgilendi ve önünde bulunan, Portekizli yıldızı hız, güç ve fiziksel üstünlük açısından geride bırakan oyuncuları da içeren çok sayıda hücum seçeneğine rağmen onu ilk on birde sahaya sürmekte acele etmedi. Bunu İspanyol "Marca" gazetesi aktardı.

Takımın ihtiyaçlarını inceledikten sonra teknik direktör, Silva'nın yeteneklerinden faydalanmanın en iyi yolunun onu orta sahada konumlandırmak ve Valverde ile Tchouameni'nin yanında daha derin roller vermek olduğu sonucuna vardı. Böylece Real Madrid'in oyun tarzında ortaya çıkan, özellikle topla çıkış ve top kontrolünün organize edilmesine ilişkin bazı sorunları gidermeyi amaçlıyordu.

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Ancak bu rol hiç de kolay değildi; büyük bir fiziksel çaba, hatlar arasında sürekli hareket etme becerisi ve top için güçlü mücadelelerin yaşandığı bir bölgede savunma sorumluluklarını üstlenmeyi gerektiriyordu. Bu nedenle Mourinho, Portekizli oyuncuya ilk on birde düzenli olarak güvenmeden önce en iyi fiziksel formuna ulaşmasını beklemeyi tercih etti.

Barcelona maçı öncesinde, Katalan ekibinin en belirgin silahlarından biri olan orta sahası aracılığıyla üstünlüğünü dayatma kapasitesine dair endişeler vardı; ancak Camp Nou'da yaşananlar Mourinho'nun fikirlerinin başarısını yansıttı. Real Madrid, başta Silva olmak üzere oyuncularının ortaya koyduğu organizasyon ve hareketler sayesinde rakibinin önemli bölgelerdeki etkisini sınırlamayı başardı.

Beklenmedik bir savunma rolü: Silva Barcelona'nın anahtar isimlerini kuşatıyor

Bernardo Silva'nın Barcelona karşısındaki performansının en belirgin yönü, dikkat çeken savunma bağlılığıydı. Baskı yapmak ve boşlukları kapatmak için büyük bir çaba harcadı; Rodri ve Pedri'nin oyunun ritmini kontrol etmesini ve ataklarını rahatça kurmasını engellemek için onlara pas açılarını kapatmaya çalıştı.

Portekizli oyuncunun etkisi savunma görevleriyle sınırlı kalmadı; ataklarının geriden kurulmasında da kendini gösterdi. Bu da ona Mourinho'nun sistemi içinde ek bir değer kazandıran bir görevdi. Bunu İspanyol "Marca" gazetesi aktardı.

Hareketleri ve baskı altında topu elinde tutabilme becerisi sayesinde Real Madrid, savunma bölgelerinden daha organize bir şekilde çıkabilir hale geldi. Varlığı ayrıca, gerek oyun kurma sorumluluklarını paylaşarak gerekse ek pas seçenekleri sunarak Aurelien Tchouameni'nin üzerindeki yükü hafifletti; bu da Fransız orta saha oyuncusunun performansına olumlu yansıdı.

Mourinho, sezona hazırlık döneminde Bernardo Silva'nın en iyi seviyesine ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğuna, tatil döneminde uygun durumda olmadığına değinmişti; bu da teknik direktörü ona istediği rolü vermeden önce beklemeye itmişti.

Şimdiyse bu bekleyiş meyvelerini vermeye başlamış görünüyor; oyuncu hazırlığını yeniden kazandı ve Portekizli teknik direktörün kendisinden istediği karmaşık rolleri yerine getirebilir hale geldi.

Topa sahip olma rakamları Bernardo Silva'nın etkisini ortaya koyuyor

Bernardo Silva'nın Real Madrid'in orta sahasında yarattığı gelişimin boyutunu göstermek için yalnızca teknik veriler yeterli değildi; topa sahip olma rakamları, oyuncunun sahada olmasıyla takımın performansında belirgin bir fark olduğunu ortaya koyuyor.

Mourinho bu gelişimin işaretlerini Sevilla ve Leipzig maçlarında fark etmişti. Portekizli oyuncu son maçta ilk on birde oynama fırsatı buldu ve etkisi, Real Madrid'in Alman takımı karşısında en iyi seviyesini ortaya koyamadığı ilk yarıda bile takımın topu elinde tutma becerisinde açıkça görüldü.

Aktarılan rakamlara göre Real Madrid, Bernardo Silva sahada olduğunda ortalama %57 topa sahip olurken, yokluğunda bu oran %47'ye düşüyor; takımın sezon boyunca genel ortalaması ise %52'ye ulaşıyor.

Bu rakamlar bazı maçlara bakıldığında daha da öne çıkıyor. Real Madrid, Leipzig karşısında topa %62 oranında sahip olurken, Silva'nın yalnızca son 20 dakikada sahaya girdiği Roma maçında bu oran %46'yı geçmedi.

Barcelona maçı ise belirgin bir istisnaydı; Real Madrid'in topa sahip olma oranı yalnızca %37'de kaldı. Rakibin gücü ve maçın doğası nedeniyle farklı hesaplar dayatan bu karşılaşma, takımın hedefine ulaşmasını ve olumlu bir sonuçla ayrılmasını engellemedi.

Bu göstergeler, Silva'nın varlığının Real Madrid'e topla oynama konusunda ek bir seçenek sunduğunu yansıtıyor; gerek pas sürecini kolaylaştırarak gerekse baskıdan çıkış için çözümler üreterek, bunun yanı sıra hatları birbirine bağlama becerisiyle. Bunlar takımın bazı dönemlerde özlemini çektiği unsurlardı.

Kroos ve Modric'in yerine: Mourinho çözümü takımın içinde buluyor

Orta sahayı güçlendirmek için, ister Rodri'nin ister benzer özelliklere sahip başka bir oyuncunun transferiyle olsun, yeni bir anlaşma yapılmamış olması nedeniyle Bernardo Silva, Toni Kroos ve Luka Modric'in liderlik ettiği altın çağın sona ermesinin ardından hâlâ net bir kimlik arayan bu mevkiyi yeniden inşa etmek için Mourinho'nun önündeki en belirgin çözümlerden biri haline geldi.

Mourinho, Portekizli oyuncunun transferinin, çok yönlü kullanımı ve ister ileri hücum bölgelerinde ister forvetlerin arkasında, hatta kanatlarda olsun birden fazla mevkide oynayabilme becerisi sayesinde önemli bir katkı olduğunu düşünüyordu.

Ancak son gelişmeler, ondan tamamen farklı bir şekilde faydalanılabileceğini ortaya koydu. Teknik direktör, mevcut aşamada yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanmanın onu orta sahada kullanmak ve ona daha fazla savunma ve organizasyon sorumluluğu vermek olduğunu gördü.

Bu dönüşümün etkisi yalnızca Silva ile sınırlı kalmadı; Arda Güler'i de hücum tehlikesini sınırlayan bazı görevlerden kurtararak ona ileri bölgelerde hareket etmek ve fırsatlar üretmek için daha fazla alan tanınmasına katkı sağladı; nitekim bu, Camp Nou'daki Barcelona maçında açıkça görüldü.

Böylece Mourinho, Bernardo Silva'da Real Madrid'in orta sahasını yeniden şekillendirmek için önemli bir parça bulmuş görünüyor; yalnızca teknik becerileri ve topu elinde tutabilme kapasitesi nedeniyle değil, aynı zamanda taktiksel disiplini ve geleneksel istatistiklerde her zaman görünmeyen rolleri yerine getirmeye olan isteği sayesinde.

Orta sahada kaybolan dengeyi arayan bir dönemin ardından, Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu çözüm aslında kadrosunun içinde, hücumda fark yaratmaya alışkın ancak şimdi savunma istikrarının ve oyunun ritmini kontrol etmenin anahtar isimlerinden biri haline gelen bir oyuncuda bulunuyor olabilir.