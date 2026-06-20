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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kroos’un izinden… Alman yıldız, Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı

Almanya - Fildişi Sahili
Almanya
Fildişi Sahili
Dünya Kupası
T. Kroos
O. Neuville
D. Undav
Almanya
Côte d’Ivoire
Kanada

Ölümcül bir darbe, “Filler”in moralini bozdu

Almanya, 2026 Dünya Kupası’nda bir sonraki tura yükseldiğini kesinleştirmek için son anları beklemek zorunda kaldı. Cumartesi akşamı geç saatlerde başlayan maçta Deniz Undav, Fildişi Sahili’ne karşı attığı son dakika golüyle ülkesine 2-1’lik heyecan verici bir galibiyet kazandırdı.

Uzatma dakikalarında Ondav, Alman milli takımının Dünya Kupası tarihindeki kritik golcülerin arasına adını yazdırdı.

İlk yarıda Fildişi Sahili'nden Kessié'nin golüyle öne geçtikten sonra Ondav, Almanya adına skoru eşitledi; ardından aynı oyuncu, 93:31. dakikada teknik direktör Julian Nagelsmann'ın takımına galibiyet golünü attı.

Mister Chip’in istatistiklerine göre, Almanya’nın Fildişi Sahili’ne karşı kazandığı zafer, Dünya Kupası tarihinde uzatmalar hariç uzatma dakikalarında atılan bir gol sayesinde elde edilen üçüncü galibiyet oldu.

Dünya Kupası
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Ekvator
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Almanya
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Dünya Kupası
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Curacao
CUW
Fildişi Sahili crest
Fildişi Sahili
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Almanya, Ondav'ın golünden önce Dünya Kupası maçlarını sadece iki kez son dakika golleriyle kazanmıştı: 2006 Dünya Kupası'nda Polonya karşısında 90+1. dakikada Oliver Novell ve 2018 Dünya Kupası'nda İsveç karşısında 90+5. dakikada Toni Kroos.

Ondav'ın golü sadece tarihsel açıdan önemli olmakla kalmadı, aynı zamanda Almanya'ya (6 puan) resmi olarak son 32 turuna yükselme biletini kazandırdı. Almanya, grup aşamasının son turunda karşılaşacağı rakibine rağmen, grup içindeki nihai sıralaması birinci, ikinci ve üçüncü sıralar arasında hala belirsiz olsa da, turu geçmeyi garantilemişti.

Bu tur atlama, son iki Dünya Kupası'nda zor günler geçiren Alman milli takımı için önemli bir adımdır. Takım, 2018 ve 2022 yıllarında grup aşamasını geçememiş ve turnuvanın eleme turlarına katılamama durumuna son vermişti.

Almanya, Fildişi Sahili karşısında en iyi performansını sergilemese de, maçları son anlarda kazanma yeteneği, takımın tarih boyunca en belirgin özelliklerinden birini yeniden akıllara getirdi: Maçın son düdüğüne kadar inanç.

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