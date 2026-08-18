Borussia Dortmund, muhtemel küçük göndermeden kaçındı. Resmi Joey Veerman transfer duyurusunda, çıkış maddesi sayesinde PSV Eindhoven'dan 22 milyon euroya gelen ve 2031'e kadar sözleşme imzalayan yeni merkez orta saha oyuncusunun karakteri hakkında BVB hiçbir yerde bir şey söylemedi.

Bu muhtemelen doğru olandı. Sonuçta bu kelime, son aylarda 27 yaşındaki oyuncu etrafında zaten fazlasıyla gürültü koparmıştı. Hollanda'da yoğun şekilde yürütülen tartışmanın çıkış noktası ise geçen mart ayının sonlarına doğru düzenlenen bir basın toplantısıydı.

Artık görevde olmayan milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Veerman hakkında o sırada, "Joey'nin karakteri... farklı" demişti. Koeman daha o dönemde emindi: Veerman'ı Dünya Kupası'na çağırmayacaktı. "Joey ile konuştum ve ona, sol altı numara pozisyonu için ne birinci ne de ikinci tercihim olduğunu söyledim" dedi. "Herkes sağlıklıysa, Dünya Kupası kadrosu için düşünülmez. Onun pozisyonunda farklı oyuncu tiplerini tercih ediyorum."

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Joey Veerman: Eredivisie'nin 2024 ve 2026'daki en iyi asistçisi

Koeman bunu ilk kez yapmıyordu. İkili arasında bir geçmiş var. Koeman, Veerman'ı EURO 2024'te Avusturya'ya karşı 2-3 kaybedilen üçüncü grup maçında, skor 0-1 iken henüz 35. dakikada oyundan almıştı. Veerman daha sonra son 16 turu, çeyrek final ve yarı finalde süre alsa da bir daha hiç aday kadroya çağrılmadı.

Koeman bu nedenle beş ay önce Avusturya karşısındaki bu hamlesi için, "Bu ekstrem bir durumdu" dedi. "Bir oyuncu için 35 dakika sonra oyundan alınmanın çok acı verici olabileceğini tahmin edebiliyorum. Öyle değil ki, 'Ben böyle bir karakter istemiyorum' diye düşünüyorum. Karakter bunda rol oynuyor ama bu her şeyden önce sportif bir karar" diyerek vurguladı.

Veerman'ın ise geçen sezonun sonunda sonunda sabrı taştı. O sezonda PSV ile üst üste üçüncü kez şampiyon olmuştu. Veerman, Eindhoven'daki dört yılının en iyi sezonunu oynadı. Sekiz gol attı ve 14 gol pası verdi; Eredivisie'de bundan daha iyisi yoktu. 2023/24'te de yaptığı 16 asist aşılamamıştı. Ayrıca geçen sezonda lig genelinde son üçte birlik bölgede en fazla pası veren, en fazla isabetli pas yapan ve gol fırsatına yol açan en fazla pası atan isimdi.

De Telegraaf

"Gerçek karakterli" reklam: Joey Veerman ile Ronald Koeman arasındaki gerilim

Veerman, Dünya Kupası kadrosuna alınmamasıyla ilgili olarak ESPN'e, "Sanırım Hollanda'da bunu gerçekten bekleyen tek kişi bendim" dedi. "Sürekli böyle basın toplantıları yapılıp karakterimin uygun olmadığı söyleniyorsa, bir noktadan sonra buna doyuyorsunuz. Kimi çağıracağı onun kararı ama karakterimin sorun olduğunu iddia etmesin. Bu basın toplantıları artık beni biraz sinirlendiriyor. Artık beni aramasına gerek yok."

Gerilimin zirvesi ise Veerman'dan geldi. Hollanda'nın Japonya ile oynayacağı ilk Dünya Kupası maçından bir gün önce De Telegraaf gazetesinde tam sayfa bir ilan yayımlandı. Veerman burada jean ve moda markası G-STAR için reklam yapıyordu; su kenarında, ayaklarının arasında turuncu bir topla duruyordu. Üzerindeki slogan ise şuydu: "Gerçek karaktere sahip denim."

Veerman daha sonra reklamın ancak üç gün sonra yayımlanacağının kendisine bildirildiğini söylese de görüşlerini saklamayan biri. Yaklaşık bir aydan biraz daha uzun süre önce transfer isteğiyle ilgili olarak, "Şu anda çok fazla hareket yok. Aslında şu anda neredeyse hiç ilgi yok. Neden hâlâ hiç transfer yapmadığımın sürekli sorulması can sıkıcı olabiliyor. Bu bir noktadan sonra insanın sinirlerini yıpratıyor. Arzum harika bir transfer gerçekleştirmek ama mevcut durumda bundan bir şey çıkacak gibi görünmüyor" demişti.

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Joey Veerman neredeyse Brentford'a gidiyordu

Veerman şart olarak uluslararası arenada oynayan bir kulüp gösterdi ve "İtalya ile İspanya bana uygun olurdu ama ne yazık ki oradaki kulüpler bana ilgi göstermiyor" vurgusunu yaptı. Son dönemde de durum buydu. Geçen yaz ise Brentford onu İngiltere'ye götürmek istedi ancak sözleşmesine konulan çıkış maddesindeki süreyi kaçırdı; Eindhoven da bunu reddetti. Kışın ise Veerman, Fenerbahçe ile iki haftadan uzun süre görüşme yaptı ama ayrılış konusunda ikna olmamıştı.

Şimdi BVB'de durum farklıydı. Veerman, yeni sözleşmeye imza atmadan önce bile Dortmund için "harika bir kulüp" ve "yıllardır beklediğim müthiş bir fırsat" ifadelerini kullandı. Peki Westfalya ekibi, Eindhoven formasıyla 198 resmi maçta 31 gol atan ve 67 gol hazırlayan onunla nasıl bir oyuncu kazanıyor?

Komşu ülkede daha önce Toni Kroos ile kıyaslanan bir oyuncu. Bu, EURO 2024 öncesindeydi. 1988 Avrupa Şampiyonu Arnold Mühren, o dönemde Voetbal International'a, "Bence Joey'nin Hollanda'da başka kimsede olmayan özellikleri var" demişti. "Kroos'un yapıp da Veerman'ın yapamadığı ne var? Veerman, Kroos'la aynı pasları oynuyor. Kroos'un fazladan sahip olduğu tek şey tecrübe."

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Joey Veerman'ın güçlü ve zayıf yönleri bunlar

Veerman'ın profili, yüzde 100 olmasa da Dortmund kadrosundaki bir eksikliği kapatıyor. İdeal senaryoda BVB'nin Felix Nmecha'nın yanında hem ikili mücadelelerde hem de oyunda güçlü, stratejik açıdan akıllı, quarterback tipi gerçek bir altı numaraya ihtiyacı vardı. Veerman ise böyle biri değil; daha çok altı numaradan ziyade sekiz numara.

Buna rağmen yeni transfer, ilk andan itibaren net ilk 11 hedefleriyle geliyor. Özellikle sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalan ve muhtemelen hâlâ satılabilecek olan Marcel Sabitzer ile Jobe Bellingham'ın bundan sonra daha dikkatli olması gerekecek. Çünkü Veerman, Borussia'nın hâlâ zayıf olan oyun kurulumuna anında çok daha iyi dokunuşlar yapabilecek kapasitede.

Veerman her şeyden önce olağanüstü top ve pas güvenliği getiriyor; bu sayede oyunu ileri taşıyabiliyor. İyi bir görüş açısına sahip ve merkezde baskı altında da pasla oyundan çıkabiliyor. Özellikle bu durum, Dortmund adına çok iyi bir haber; çünkü böylece hücum oyuncuları bir hat daha önde, en güçlü oldukları alanlarda kendilerini gösterebiliyor.

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Joey Veerman son dönemde Eindhoven için 25 büyük fırsat yarattı

Veerman futbolu belli bir rahatlıkla oynuyor. Formda olduğunda bu, özgüven, sakinlik, teknik rahatlık ve daha zor pasları deneme cesareti olarak yansıyor. Buna ek olarak son yıllarda Eredivisie'nin en yaratıcı oyuncuları arasında yer aldı. 2023/24 şampiyonluk sezonunda 130 fırsat yarattı, bu sayı ikinci sıradaki oyuncudan 59 fazlaydı. Bir önceki yıl ise bunların 25'i büyük fırsat olmak üzere 93 fırsat yarattı.

Veerman en güçlü olduğu anlarda önünde alan ve oyunu şekillendirebilmek için birden fazla seçeneğe sahip oluyor. Asıl gücü, yaratıcılığını daha derin bir pozisyondan kullanabilmesinde yatıyor. Tehlikeli olabilmek için sürekli ceza sahası çevresinde görünmek zorunda değil. Bu da onu oldukça özel bir orta saha oyuncusu yapıyor: Oyunu derinden kurup organize edebilen yaratıcı bir sekiz numara.

Bununla birlikte Veerman çok dinamik bir profesyonel değil. Sürekli geniş alanları kapatan, rakibe agresif baskı yapan ya da hızıyla boşlukları kapatan biri değil. Top kazanma konusunda olağanüstü iyi biri değil ve muhtemelen hiçbir zaman en patlayıcı ya da fiziksel olarak en baskın orta saha oyuncusu olmayacak.

IMAGO

Joey Veerman, BVB'de son dönemde neredeyse hiç doldurulmayan bir rol üstlenebilir

Kısa süre önce nişanını kutlayan iki çocuk babası oyuncu, Dortmund yöneticilerinin aradığı profile yine de oldukça yakın. Hollandalı ile anlaşma tamamlanmadan önce sportif direktör Ole Book, "Bizim gibi üçlü savunmayla oynadığınızda, önüne bir de tutucu bir altı numara koyarsanız oyun nispeten oldukça ağırlaşabiliyor" diyerek bunu tasvir etmişti.

Belki de Veerman için fırsat tam olarak burada yatıyor. Hollanda'da son dönemde onun sözde neye sahip olmadığı çok konuşuldu. Dortmund'da ise artık asıl mesele, onun ne getirdiği olacak.

Ve getirdikleri az değil: görüş, pas kalitesi, yaratıcılık ve oyunu derinden yönlendirme becerisi. BVB bu güçlü yönleri doğru kullanmayı başarırsa, Veerman orta sahada son dönemde neredeyse hiç doldurulmayan bir rol üstlenebilir.

Joey Veerman: Profesyonel kariyerine genel bakış