Kroos, Bellingham'ı savundu: O, dünyanın en eksiksiz oyuncularından biri

Emekli Alman yıldız Toni Kroos, son dönemde maruz kaldığı şiddetli eleştirilere karşı Real Madrid’deki eski takım arkadaşı İngiliz Jude Bellingham’ı savundu ve onun şu anda dünya futbolundaki en eksiksiz orta saha oyuncularından biri olduğunu vurguladı.

İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, Bellingham son aylarda performansında gözle görülür bir düşüş yaşadı ve bu durum gündeme oturdu. Yaralanmalar nedeniyle maçlarda forma giyememesi, Sezon başında geçirdiği omuz ameliyatı ve ardından yaşadığı kas sorunları, Real Madrid’deki ilk sezonunda sergilediği muhteşem performansa ulaşmasını engelledi.

Gazete, futbolun geçmişi tanımadığını, sadece şimdiki anı yaşadığını belirtti. Bu durum, İngiliz oyuncuyu bir eleştiri fırtınasının hedefine dönüştürdü; eleştiriler, maçların devre aralarında değiştirilmesi taleplerine ve ilk 11'de oynama hakkının sorgulanmasına kadar uzandı; hatta mesele, sporla ilgisi olmayan ve doğrulanamayan haberlerin ortaya atılmasına kadar gitti.

Kroos, kendi podcast’inde şöyle konuştu: “Bellingham, dünyanın en eksiksiz orta saha oyuncularından biri.”

Alman yıldız, Santiago Bernabéu’da aynı soyunma odasını paylaştığı ve kendisinde harika bir izlenim bırakan İngiliz oyuncunun yeteneklerini yakından tanıyor. Eski Real Madrid yıldızı şunları ekledi: “Madrid’deki ilk yılı çılgınca geçti ve beni çok şaşırttı.”

Bu bağlamda, eski İngiliz savunma oyuncusu Rio Ferdinand da Kroos'un yanında destek cephesine katıldı ve Bellingham'ı desteklemek için güçlü bir mesaj gönderdi. Eski Manchester United yıldızı, ülkesinde oyuncu hakkında gerçekleri yansıtmayan yanlış bir algı yaratıldığını açıkladı.

Ferdinand, “Onun hakkında gerçeklerle uyuşmayan bir imaj çizmeye çalıştılar” dedi. Aynı zamanda, etrafında kopan tüm gürültüye rağmen Real Madrid oyuncusunun profesyonelliğini savundu ve “Hikayeler uydurmaya çalıştılar” diyerek sözlerini pekiştirdi.

Bu destek, Kroos ve Ferdinand’ın Jude Bellingham’ın fark yaratan bir oyuncu olduğu ve orta sahada maçların gidişatını değiştirebilecek ve diğerlerinin başaramayacağı niteliksel bir katkı sunabilecek benzersiz özelliklere sahip olduğu konusunda hemfikir oldukları bir dönemde geldi.

Bu bağlamda Kroos, “Onda çok özel şeyler görüyorum” dedi ve bu sözleri Ferdinand ile tartışma masasındaki herkesin desteğini aldı.

Ferdinand ise konuşmasını Bellingham’ın geleceğine dair net bir öngörüyle tamamlayarak şöyle dedi: “Kendi tarihini yazacak ve anılarını kendisi yaratacak; bu yüzden bize düşen tek şey, her şeyin nasıl gelişeceğini izlemek.”