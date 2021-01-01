Kroenke ailesi açıkladı: Arsenal satılıyor mu?

Kroenke ailesi, Arsenal'in satılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Arsenal son yıllarda başarısız bir görüntü çiziyor.

Avrupa'nın 12 kulübüyle birlikte, sonradan dağılan Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından biri olan Londra ekibinin satılacağı yönünde haberler çıkmıştı.

Kroenke ailesi neler söyledi?

Arsenal Kulübü'nün sahibi Kroenke ailesi, Arsenal'in Spotify'ın kurucu ortağı Daniel Ek'e satılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

"Son günlerde, kulübü devralma teklifine ilişkin haberler gördük. Arsenal'e % 100 bağlı kalmaya devam ediyoruz ve kulüpteki herhangi bir hisseyi satmıyoruz.

"Herhangi bir teklif almadık ve herhangi bir teklifi de kabul etmeyeceğiz."

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde Sky Sports'ta yer alan bir haberde, Arsenal'in efsane isimleri Thierry Henry, Patrick Vieira ve Dennis Bergkamp'ın, Spotify'ın kurucu ortağı Daniel Ek'e kırmızı - beyazlı kulübü satın alması konusunda yardımcı olacağı ifadeleri yer almıştı.

Daniel Ek de geçtiğimiz haftalarda kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı.

"Çocukluk yıllarımdan bu yana Arsenal taraftarıyım. Kroenke Sports, kulübü satmayı kabul ederse satın almak için aday olabilirim."