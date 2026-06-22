Krizlere rağmen… 2026 Dünya Kupası, kimsenin tahmin etmediği bir istatistikle beklentileri alt üst etti

Bugün Pazartesi günü yayınlanan bir haber raporu, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki seyirci katılımıyla ilgili büyük bir sürprizi ortaya çıkardı.

Dünya Kupası öncesinde yaşanan birçok kriz, bazılarının taraftarların maçlara gitmekten çekineceğini tahmin etmesine neden olmuştu, ancak mevcut durum tüm bu tahminlerin aksine gelişti.

"Marca" gazetesi, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki en büyük sürprizin, sahadaki Yeşil Burun Adaları gibi takımların performansının yanı sıra, şüphesiz stadyumlardaki muazzam seyirci katılımı olduğunu belirtti.

Maçın saati veya türü ne olursa olsun, her stadyum en görkemli haliyle, taraftarlarla dolup taşıyor... FIFA verileri şüpheye yer bırakmıyor; dün Pazar günkü maçlar öncesinde stadyumlara giren toplam taraftar sayısı 2.307.947'ye ulaştı. Bu, maç başına ortalama 64.110 seyirci ve %99,54'lük doluluk oranı anlamına geliyor. Gerçekten de şaşırtıcı bir rakam.

“Dolu stadyumlar, dolu şehirler, futbol tutkusuyla, bu sporun coşkusuyla eğlenen ve kutlama yapan taraftarlarla dolu ülkeler; taraftarlar, ABD, Kanada ve Meksika’da, ama aynı zamanda dünyanın her yerinde maçları izlemek için stadyumları, taraftar bölgelerini, festivalleri ve toplanma alanlarını dolduruyor... Bu nedenle, 48 takımın katıldığı Dünya Kupası gerçekten de muazzam bir başarıdır,” dedi FIFA Başkanı Gianni Infantino ilk kamuoyu açıklamasında.

Maç sayısı arttıkça stadyumlardaki toplam seyirci sayısı da artıyor; ancak bazı rekorlar, şimdiye kadar düzenlenen herhangi bir Dünya Kupası turnuvasıyla boy ölçüşüyor.

Örneğin, bir gün içinde oynanan dört grup maçı (Fransa-Senegal, Irak-Norveç, Arjantin-Cezayir ve Avusturya-Ürdün) tribünler 281.223 taraftarla doldu; bu, 28 Haziran 1994'ten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek seyirci sayısıdır. O gün de dört maç oynanmış ve seyirci sayısı 277.070'e ulaşmıştı; bu turnuva da ABD'de düzenlenmişti.

Artık ulaşılabilir hale gelen bir sonraki hedef, ABD’de düzenlenen 1994 Dünya Kupası’ndaki toplam 3,5 milyon taraftar sayısını aşmaktır; Örneğin, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nda stadyumlardaki toplam taraftar sayısı 3,4 milyon olarak gerçekleşmiş ve stadyum kapasitesinin %96,3’ü doluluk oranı kaydedilmişti. Bu turnuvada da bu rakamlar aşılmaya devam ediyor.

Dünyada farklı milletlerden büyük toplulukların varlığının buna katkıda bulunduğu şüphesizdir, ancak Dünya Kupası maçları sırasında stadyumlardaki seyirci sayısı yine de hayret vericidir.

Vancouver’da oynanan Yeni Zelanda-Mısır maçı 52.497 seyirciyi, Inglewood’da oynanan Belçika-İran maçı 70.317 seyirciyi, Tunus-Japonya maçı ise Monterrey’de 51.243 seyirciyi çekti; son birkaç gün içindeki daha az tanınan maçlardan sadece bir örnek olarak, Ekvador-Curaçao maçında Kansas City’de 68.598 seyirci yer aldı.

Ancak Dünya Kupası’nın sadece kendi ülkelerini izlemeye gelen taraftarları bir araya getirmediği açıktır; örneğin Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki maçta, ABD ve diğer ülkelerden on binlerce taraftar, Cristiano Ronaldo’nun “7” numaralı formalarını giyerek NRG Stadyumu’nda toplandı.

Ve tüm bunlar, bilet fiyatlarının çok yüksek olmasına rağmen gerçekleşti. Grup aşaması maçlarına bilet almak için geriye kalan tek seçenek, kalan VIP paketlerine başvurmaktı; bunların başlangıç fiyatı yaklaşık 500 dolardı. Federasyonlara ayrılan daha ucuz biletler hariç, önemli bir maça bilet bulmak son derece zor bir iş haline geldi.