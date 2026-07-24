Suudi Profesyonel Lig Birliği, resmi açıklama öncesinde 2026-2027 sezonu Roshn Ligi maç takviminin hazırlanmasında kullandığı yöntemi açıkladı. Bu adım, özellikle turnuvanın tarihindeki en yoğun sezon göz önüne alındığında, maçların dağıtım esaslarını netleştirmeyi amaçlıyor.

Roshn Ligi 13 Ağustos 2026'da başlayıp 29 Mayıs 2027'ye kadar sürecek. Ancak Birlik, 8 Suudi kulübünün 4 farklı yurt dışı turnuvasına katılması, milli aralar ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın maçları ile birlikte Krallık'ın 2027 Asya Kupası'na ev sahipliği yapması gibi nedenlerle istisnai bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Bu durum, lig maçlarının programlanmasına ayrılabilecek gün sayısını önemli ölçüde azalttı.

Birlik, milli araların ve milli takım maçlarının takvimden yaklaşık 80 gün aldığını, Asya Kupası'nın ise sahaların teslim süreleri hesaba katılmadan 44 günden fazla ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Buna ek olarak yerel ve kıtasal turnuvalara ayrılan 59 gün ve maçlar arası dinlenme için 43 gün de bulunuyor. Böylece 34 haftaya dağıtılmış 306 maçı programlamak için elinde yalnızca yaklaşık 102 gün kaldı.





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Birlik, tüm kulüpler arasında adaleti sağlamak için bir dizi kriter benimsedi. Bunların başında, hiçbir takımın kendi sahasında veya deplasmanda üst üste ikiden fazla maç oynamaması ve her kulübün ilk iki hafta ile son iki haftada biri kendi sahasında biri deplasmanda olmak üzere maç oynaması geliyor. Ayrıca, katıldığı turnuva ne olursa olsun, hiçbir takım için üst üste iki maç arasındaki dinlenme süresinin iki günden az olmaması güvence altına alındı.

Birlik ayrıca kulüpleri takvimin hazırlanma sürecine dahil etmeye özen gösterdi. Tüm kulüp temsilcileriyle bir çalıştay düzenleyerek programlama yöntemini ve takvimi anlattı; nihai takvim onaylanmadan önce maç sıralaması ve tarihlerine ilişkin talep ve görüşlerini sunmaları için onlara fırsat tanıdı.

Mümkün olan en yüksek dengeyi sağlamak amacıyla, Roshn Ligi kulüpleri son üç sezonun sonuçlarına dayanarak ve geçen sezona daha fazla ağırlık verilerek 4 seviyeye ayrıldı. Bu, herhangi bir takımın üst üste iki hafta boyunca birinci seviye kulüplerle karşılaşmasını önlemeyi hedefliyor ki bu da büyük karşılaşmaların sezon boyunca daha adil bir şekilde dağıtılmasına katkı sağlıyor.

Birlik, yurt dışı katılımları ve uluslararası yükümlülüklerin yanı sıra sahaların hazır ve müsait olmasının da takvimin hazırlanmasında etkili olan en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı. Tüm bu unsurların, turnuvanın düzenli işleyişini ve rekabet adaletini sağlamak amacıyla bütünsel bir şekilde incelendiğini belirten Birlik, Roshn Ligi'nin tam takviminin önümüzdeki dönemde açıklanacağını ifade etti.