Faslı teknik direktör Muhammed Vehbi, teknik ekip ve takımın milli takım kaptanı Aşraf Hakimi’yi “desteklediğini” vurguladı ve oyuncunun “iç huzurunda” olduğunu ve olağanüstü bir performans sergilediğini belirtti. Bu açıklamalar, Fransız Temyiz Mahkemesi’nin tecavüz davası kapsamında Hakimi’nin mahkemeye çıkacağını teyit etmesinden bir gün sonra geldi.

Versay Temyiz Mahkemesi’nin Cuma günü yayınladığı basın açıklamasına göre, mahkeme, Hakimi’ye resmi olarak tecavüz suçlaması yöneltilmesine karar verdi. Kararda, soruşturma sonucunda hakimin, oyuncunun yargılanması için yeterli delil olduğu sonucuna vardığı belirtildi. Bu karar, Hakimi’nin Fas milli takımını Foxborough’daki Dünya Kupası maçında İskoçya’yı 1-0 yenmesine liderlik etmesinden sadece birkaç saat önce açıklandı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, savcılığın yargılanması gerektiği yönündeki tavsiyeleri üzerine soruşturma hakimi tarafından geçen Şubat ayında verilen karara itiraz etmişti; Hakimi ise herhangi bir suç işlediğini reddediyor.

Maç sonrası basın toplantısında Hakimi’nin psikolojik durumuyla ilgili endişeli olup olmadığı sorulan Wahbi, “Maçı izlediniz mi? Sanırım izlediniz. Hakimi’nin performansı olağanüstüydü, bu yüzden biz çok rahatız, o da çok rahat ve bence çok iyi oynadı” dedi.

Faslı teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “İyi bir iş çıkardı, o halde neden zihinsel durumundan bahsediyoruz? Sabah uyandı, herkes gibi kahvaltısını yaptı, konsantreydi, herkesle birlikte oynadı ve güçlü oynamak istedi; aynen öyle de yaptı.”

Kararlı bir tonla şöyle devam etti: “Hiçbir şey söylememize gerek yok, biz onu destekliyoruz, kendisi son derece sakin ve umarız ki dünyanın en iyi bek oyuncusu olduğunu kanıtlar. Bence bu, benim için, oyuncular için ve bizi takip eden 44 milyon Faslı için önemli.”

Hakimi, topa her dokunduğunda stadyumdaki bazı taraftarların yuhalamalarına maruz kaldı; bu durum, Mart/2023 Mart ayından beri peşini bırakmayan davanın etkilerini yansıtan bir sahneydi. O dönemde, 24 yaşındaki bir kadın, Hakimi’nin Paris banliyösündeki evinde kendisine tecavüz ettiğini iddia etmiş ve Hakimi’ye tecavüz suçlamaları yöneltilmişti.

Davacının avukatı Rachel Flor Pardo ise, üç yılı aşkın süren hukuki süreçten sonra, “müvekkilimin Ashraf Hakimi’nin savunma ekibi tarafından maruz kaldığı iftira ve karalamalardan sonra” mahkemenin kararının “müvekkilime rahatlama ve umut hissi verdiğini” söyledi.

Buna karşılık Hakimi, Cuma günü “X” sitesinde bir mesaj yayınlayarak, ünlü olmasaydı davasının reddedileceğini ve bazen “kolay bir hedef” haline geldiğini hissettiğini belirtti. Ayrıca davanın sadece kendisine değil, ailesine de zarar verdiğini ve “her şeyden önce gerçeğe” zarar verdiğini ekledi.