Younes Khalifi, yıllar önce paylaştığı mizahi bir videonun futbol sınırlarını aşan bir krize yol açacağını hiç düşünmemişti. Kylian Mbappé'nin, eski Çin lideri Mao Zedong'u "diktatör" olarak nitelendirmesi nedeniyle geniş çaplı bir krize girmesinin ardından, videonun sahibi fikrin kökeni ve beklenmedik sonuçları hakkında yeniden konuşarak Fransız yıldıza duyduğu sempatiyi dile getirdi.

Khalifi, Ağustos 2023'te "X" platformundaki hesabı üzerinden, Mbappé'nin yüzünü Mao Zedong'un resimlerine yerleştirmek için deepfake teknolojisini kullandığı mizahi bir video paylaşmıştı.

Video o dönemde Çin'de kayda değer bir ilgi uyandırmadan geçmiş, ardından 27 Ekim Salı günü yeniden gündeme gelerek, Mbappé'nin bir podcast olan "The Bridge"'de ondan bahsetmesinin ardından geniş çapta yayılmıştı.

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Fransa Milli Takımı'nın kaptanı söz konusu kesit hakkında şunları söyledi: "En çok güldüğüm meme, sanırım bir Çinli diktatör olan bir adamı koyup üzerine benim kafamı yerleştirdikleriydi."

"Diktatör" kelimesi Çin'de geniş çaplı bir öfkeye yol açtı ve kriz, Çinli şirketlerin oyuncuyla ortaklıklarını durdurmasının ardından ticari sonuçlara dönüştü. Çin makamları ise yaşananların "halkın duygularını inciten bir davranış" olduğunu değerlendirdi.

"Tam bir çılgınlık"

Fransız "Le Parisien" gazetesinin yayımladığı açıklamalarda Khalifi, krizin gelişmelerine duyduğu şaşkınlığı dile getirerek şöyle dedi: "Videoyu Pazartesi akşamı gördüm ve Mbappé'nin bunun en sevdiği meme olduğunu söylemesine sevindim, bu beni mutlu etti. Ancak bu işin sınırları aşarak diplomatik bir krize yol açacağını hiç beklemiyordum. Bu tam bir çılgınlık."

Khalifi, video fikrinin, Mbappé'nin Paris Saint-Germain'deki geleceğinin tartışmaların odağında olduğu 2023 yazında gördüğü ilgi bağlamında ortaya çıktığını açıklayarak şunları ekledi: "Bir dereceye kadar futbol takip ediyordum, yazılım geliştiricisi olarak çalışıyordum ve komik videolar üretmek için deepfake ve yapay zeka teknolojilerine ilgi duyuyordum. İşte böylece kafamda iki fikir buluştu ve bu videoyu yaptım."

Çin halkına hakaret etmeyi amaçlamadığını vurgulayan Khalifi şöyle dedi: "Hiçbir halkın duygularını incitmek istemedim, sadece komik kesitler yapıyordum, aklıma bu fikir geldi ve uyguladım."

"Acıma"

Meme'in yaratıcısı, Mbappé'nin karşılaştığı sonuçlar nedeniyle ona duyduğu sempatiyi dile getirerek şöyle dedi: "Mbappé'ye acıyorum. İstemeden yaptığı bir hata yüzünden tüm bunlara katlanmak zorunda kalması ve sponsorlar ile potansiyel bir kitleyi kaybetmesi üzücü. Konunun ciddiyetiyle orantılı olandan çok daha fazlasına katlanıyor."

Khalifi, krize ilişkin olarak "X" platformundaki hesabı üzerinden de şu yorumu yaptı: "Uyandım ve kendimi diplomatik bir krize yol açmış biri olarak buldum. Mbappé, bana karşı dava açarsan mali olarak mahvolurum, üzgünüm, alabileceğin hiçbir şeyim yok."

Ayrıca, kriz nedeniyle kendisini takip etmeye başlayan Çinli takipçilere bir mesaj gönderen Khalifi, Mao Zedong'u dünya tarihinin en etkili kişiliklerinden biri olarak gördüğünü belirtti ve Çin'in tarihine ve kültürüne hayran olduğunu ifade ederek, bir gün ülkeyi ziyaret etmeyi dilediğini söyledi. Mesajını şu sözlerle bitirdi: "Çin-Fransız dostluğu yaşasın!"



