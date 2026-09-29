İspanyol basınında bugün salı günü yer alan bir habere göre, Barcelonalı oyuncu, önümüzdeki kış transfer döneminde Katalan kulübünden ayrılmaya çok yakın hale geldi.

"As" gazetesi, Liverpool'un Barcelona'dan Alejandro Balde'yi kadrosuna katmakla hâlâ yoğun bir şekilde ilgilendiğini ve önümüzdeki ocak ayında transferi tamamlamak için girişimlerini sürdüreceğini yazdı.

Gazete, Chelsea ve Milan'ın da kış transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmaya çalıştığını, bunun yanı sıra Paris Saint-Germain'in önümüzdeki transfer döneminde oyuncunun hizmetlerini elde etmek için 40 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığını belirtti.

Sol bek, teknik direktör Hansi Flick'in planlarındaki yeri geriledikten sonra artık Katalan kulübünden ayrılmayı düşünüyor.

Balde hâlâ Barcelona'da başarılı olmayı istiyor, ancak mevcut durumu göz önüne alındığında transfer artık çok olası bir ihtimal olarak görünüyor.

Balde, bu sezon tüm kulvarlarda Barcelona forması altında yalnızca 12 dakika süre buldu; bu durum, önümüzdeki ocak ayında ayrılmak için kendisine gelen tekliflerden birini kabul etmeyi ciddi biçimde düşünmesine yol açtı.