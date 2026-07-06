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Kriz tırmanıyor... "UEFA", "FIFA"ya saldırdı: Yaşananlar "kırmızı çizgilerin açıkça aşılması"dır

ABD - Belçika
ABD
Belçika
Dünya Kupası
F. Balogun
ABD
Belçika

Durum son derece ciddi hale geldi

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), bugün Pazartesi günü yaptığı sert açıklamada, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın Amerikalı forvet Folarin Balogun’a verilen bir yıllık otomatik men cezasını gözetim altında askıya alma kararını kınadı ve bu kararı “kırmızı çizgiyi aşma” olarak nitelendirdi.

Tartışmalı karar, FIFA’nın Amerikalı forvetin bir önceki turda Bosna-Hersek karşısında kırmızı kart görmesine rağmen, çeyrek finalde Belçika ile oynanacak milli takım maçında forma giymesine izin vermesiyle ortaya çıktı.

ABD tarafı kararı sevinçle karşılarken, Belçika Futbol Federasyonu büyük şaşkınlığını dile getirerek, özellikle “The Athletic” sitesinin Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında cezanın kaldırılması için baskı yapmak amacıyla yapılan bir telefon görüşmesini ortaya çıkarmasının ardından, mevcut tüm yasal yolları değerlendireceğini açıkladı.

UEFA yaptığı açıklamada, bu kararın “oyunun adaletini ve rekabetin güvenilirliğini zedelediğini” belirterek, kırmızı kartın ardından otomatik olarak uygulanan bir maçlık cezasının “takdir yetkisine bağlı bir seçenek değil, istisnalara tabi olmayan tüzükte yer alan yerleşik bir ilke” olduğunu vurguladı.

Avrupa Futbol Federasyonu, bu kararın “diğer oyuncuların da aynı durumla karşılaştığı ve cezalarını düzenli olarak çektiği bir turnuva sırasında” uygulanmasının eşitlik ilkesine açık bir ihlal olduğunu vurguladı.

Dünya Kupası
ABD crest
ABD
USA
Belçika crest
Belçika
BEL

UEFA, bu kararın “benzer durumlarda eşit muamele gerektiren ve rekabete zarar veren tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini” belirterek, “futbolun her yerde tek tip kurallara göre oynandığı için dünya çapında güven gördüğünü” ekledi.

Açıklama, “Dünya Kupası münferit bir olay değil, sporun tamamı üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğuran bir etkinliktir” vurgusuyla sona erdi.

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