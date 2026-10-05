Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı resmî sözcüsü Muhammed el-Şazlı, Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hossam Hassan ile takım kaptanı Muhammed Salah arasındaki krizin geldiği noktayı açıkladı. Salah, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Angola maçının ardından kamptan ayrılmıştı.

Salah'ın, Angola karşısında maçın başlamasından 60 dakika sonra Hossam Hassan tarafından oyundan alınma kararından hoşlanmadığı anlaşılmıştı. Olay, kamptan ayrılmasına kadar gelişti ve böylece Mısır Milli Takımı, sonraki iki maçını, aynı elemelerde Güney Sudan'a karşı ve ardından dün Güney Afrika ile oynanan hazırlık maçında onsuz oynadı.

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El-Şazlı, Mısır'a ait Modern MTI kanalına yaptığı ve el-Arabiya sitesinin Pazartesi günü aktardığı açıklamada, Muhammed Salah ile Mısır Milli Takımı teknik heyeti arasındaki anlaşmazlığın çözüme doğru gittiğini belirterek, kamp içindeki havanın istikrara yöneldiğini vurguladı.

Sözcü, "Şu anda Salah ile teknik heyet arasında herhangi bir kriz yok" diyerek, kasım ayı kampında milli takımın kaptanının geri döneceğine işaret etti.

Milli takımın olumlu bir yolda ilerlediğini, bunun disiplin ve Dünya Kupası sırasında var olan ruhun geri dönmesi için uygun ortamın oluşturulması anlamına geldiğini ekledi. Son dönemde yaşananların unutulması ve önümüzdeki dönemde herhangi bir olumsuz iz bırakmaması gerektiğini vurguladı.

El-Şazlı şunları vurguladı: "Muhammed Salah, tarihi boyunca Mısır sporunun en önemli simgelerinden biridir ve Mısır Milli Takımı'nda sakin bir havanın hâkim olmasına özen gösteriyor. Önümüzdeki kampta takımla birlikte olacak."

El-Şazlı, Gençlik ve Spor Bakanı Cevher Nebil'in yalnızca Muhammed Salah'la değil, devletin elçileri olarak gördüğü yurt dışındaki tüm profesyonel Mısırlı oyuncularla iletişim halinde olduğunu açıkladı. Bakanın, Dünya Kupası sırasında soyunma odasında var olan havanın yeniden kazanılması amacıyla, milli takımda sakinlik ve disiplinin geri dönmesi konusunda Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida ile iletişime geçmiş olduğuna işaret etti.

Milli takım, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde üçüncü ve dördüncü hafta müsabakaları kapsamında, önümüzdeki 11 ve 15 Kasım tarihlerinde Malavi'ye karşı oynayacak.