Real Mallorca'nın orta saha oyuncusu Portekizli Samu Costa, Suudi kulübünün mali krizinin sona ermesinin ardından, Nassr'ın bu yaz transfer döneminde yapacağı ilk transfer olmaya bir adım kaldı.

Suudi Arabistan gazetesi "Al-Riyadiyah", resmi "X" hesabından yaptığı açıklamada, Nassr kulübü üzerindeki mali denetimin kaldırıldığını ve böylece kulübün yeni sezon için transfer yapabilir hale geldiğini duyurdu.

Gazete, Nassr kulübünün Samu Costa ile zaten sözleşme imzaladığını ve oyuncunun bu yaz transfer döneminde takımın ilk transferi olduğunu belirtti.

Basın raporlarının ortaya koyduğuna göre Nassr, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana bu yazki transfer döneminde Samu Costa'yı kadrosuna katmak için Real Mallorca ile 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Ancak Nassr, kasalarının çektiği büyük borçlar nedeniyle Suudi Lig Birliği tarafından uygulanan mali kısıtlamalar gölgesinde transferi resmi olarak tamamlamayı başaramamıştı.

Samu Costa, başkent takımı için büyük bir sorunu çözecek; zira geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Al-Awwal Park'tan ayrılan Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'in yerine geçecek.

Nassr yeni sezona, bu ayın 15'i cumartesi günü, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Fateh ile karşılaşacağı maçla başlayacak.

Nassr, 7 yıllık aranın ardından geçtiğimiz sezon kazandığı Suudi Lig şampiyonluğunu korumayı ve ayrıca tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.