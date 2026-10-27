"Titan Sports" gazetesinin genel yayın yönetmeni ve Ballon d'Or ödülü oylama komitesindeki tek Çinli temsilci olan Luo Ming, ödül yarışındaki tercihlerini açıkladı ve Arjantinli Lionel Messi'yi listesinin zirvesine yerleştirerek Fransız Ousmane Dembélé ve İspanyol Rodri'nin önüne geçirdi.

İngiliz Harry Kane ve Fransız Kylian Mbappé ise Çinli gazetecinin değerlendirmesinde sırasıyla dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı.

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre Luo Ming, Messi tercihini Arjantin kaptanının Dünya Kupası'nda elde ettiği başarılarla gerekçelendirdi; nitekim turnuva boyunca 8 gol kaydeden ve 4 gole asist yapan Messi, ülkesinin milli takımını finale taşımadaki belirleyici rolüyle de öne çıktı.

Dembélé ise bireysel parlaklığı takım halinde kazanılan kupalarla birleştirmesi sayesinde Çinli temsilcinin takdirini kazanırken, Rodri İspanya Milli Takımı'ndaki merkezi rolünden faydalandı.

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Mbappé Çin'de eleştirilerin hedefinde

Messi'nin birinci sıraya yerleştirilmesi, Mbappé'ye yönelik eleştirilerin Çin'de tırmandığı bir döneme denk geliyor. Bunun arka planında, son günlerde yayılan ve Real Madrid forvetinin kendisini diktatör kılığında tasvir eden alaycı görüntülerle etkileşime geçtiği, Çin lideri Mao Zedong'a da gönderme yapan bir video klip bulunuyor.

Mbappé alenen özür dilemesine rağmen olayın yansımaları ticari ilişkilerine de uzandı; nitekim birçok Çinli marka onunla ortaklıklarını sonlandırırken, yerel medya da davranışını eleştirmeyi sürdürdü.

Ancak Luo Ming, Mbappé'yi beşinci sıraya koymasını sportif gerekçelere dayandırdı ve dikkat çekici bireysel rakamlarına rağmen oyuncunun değerlendirmeye konu olan sezondaki bilançosunda büyük kupaların bulunmadığına işaret etti.

Ödül için oylama 28 Eylül'de kapandı; yani Mbappé ile Çin arasında yaşanan mevcut krizin patlak vermesinden önce.

Hatırlanacağı üzere Mbappé bu yılki Ballon d'Or yarışını, kazanan Harry Kane'in ardından ikinci sırada tamamladı.