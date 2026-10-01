Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'yla yaşadığı kriz son günlerde başlamadı ve Jorge Jesus'la mevcut anlaşmazlığının bir ürünü de değil. Aksine, geçtiğimiz dönemin perde arkası, "Avrupa'nın Brezilyası"nın kaptanının geleceğinin, mevcut teknik direktörün gelişinden önce Portekiz Federasyonu'nun hesapları içinde yer aldığını ortaya koyuyor.

İspanyol "As" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Portekiz Federasyonu, milli takım koridorlarında Portekiz kaptanının Dünya Kupası'nın ardından uluslararası kariyerine nokta koyacağı yönündeki yaygın inancın ardından Ronaldo sonrası döneme fiilen hazırlanıyordu. Ancak Ronaldo devam ederek herkesi şaşırttı.

As'a göre, Portekizli yetkililer arasında Dünya Kupası'nın Ronaldo'nun milli takım kariyerindeki son durak olacağına dair bir kanaat vardı; bu da onun yerine kimin geçeceği ve takımın onsuz yeniden şekillendirilmesi meselesinin erkenden federasyonun hesapları içine girmesine yol açtı. Ancak 41 yaşındaki futbolcu futbolu bırakmadı.

Gazete, Portekiz Federasyonu'nun eski teknik direktör Roberto Martinez'in yerine görüşmelerde bulunduğu bazı adayların, görevi kabul etmek için Ronaldo'nun devam etmemesini şart koştuğunu, federasyonun ise bu fikri olumlu karşıladığını ekledi.

Jorge Jesus'un gelişi, Ronaldo'yu doğrudan bu gerçekle yüz yüze getirdi.

Zira yeni teknik direktörün karşısında sıradan bir oyuncu değil, 41 yaşında, milli takım içinde olağanüstü bir nüfuza ve varlığa sahip tarihi bir kaptan vardı; aynı zamanda onun rolünü yalnızca kariyeri boyunca sunduklarına göre değil, takımın ihtiyaçlarına göre belirlemek gerekli hale gelmişti.

Kriz, Ronaldo'nun Norveç karşısında yedek kulübesine oturmasıyla patlak verdi; ardından Jesus'la yaşadığı anlaşmazlığın ardından milli takımın Kopenhag'daki kampından ayrıldı.

Ayrılışının ardından Ronaldo, kararını teknik direktörün basın toplantısı ve Portekiz Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile yaptığı görüşmenin ardından aldığını açıkladı ve milli takımdan ayrılmasına yol açan nedenleri "uygun zamanda" açıklayacağını vurguladı.