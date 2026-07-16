Kriz biliminin tüm öyküsü… Arkasında kim var ve Arjantinli futbolculara nasıl ulaştı?

Arjantin Milli Takımı (Albirroja) oyuncuları, dün Çarşamba günü İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükselmeyi kutladı. Bu kutlama sırasında, “Malvinas Adaları (Falkland) Arjantin’indir" yazan bir bayrağı havaya kaldırarak kutlama yaptılar. Bu olay geniş çapta tartışmalara yol açtı, ancak daha sonra bayrağın oyunculara nasıl ulaştığına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Arjantinli “TYC Sports” kanalı, bayrağı Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’na bir taraftarın getirdiğini ve güvenlik önlemlerine rağmen stadyuma sokmayı başardıktan sonra maçın bitiminde oyuncuların yönüne attığını açıkladı.

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Sosyal medyada pek çok kişi bu bayrağın kaynağını merak etmeye başladı; ta ki bir kullanıcı, görünüşe göre bir otel odasında bir mobilya parçası üzerine serilmiş bayrağı gösteren daha önce görülmemiş bir fotoğraf yayınlayıp şöyle yazana kadar: “Bunu kuzenimin karısının oğlu çizdi; bu, otel çarşafından kesilmiş bir parça.”

Ayrıca odanın tamamını gösteren bir video da yayıldı; bu bayrağın önünde, aynı taraftarın getirdiği, Arjantin renklerini ve Arjantin Futbol Federasyonu amblemini taşıyan başka bir bayrak da görülüyor.

Güvenlik güçlerinin, taraftarların Malvinas/Falkland Adaları ile ilgili herhangi bir bayrağı maça sokmasını yasakladığını belirtmek gerekir. Bu nedenle, daha sonra oyuncular tarafından dalgalandırılan bayrağın, Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’na gizlice sokulması gerekmişti.

Bayrak oyunculara nasıl ulaştı?

Bu doğaçlama bayrağı tribünlerden birinde gösteren bir fotoğraf var; ayrıca Amerikalı yayıncı Speed’in canlı yayını da bayrağı kalelerden birinin arkasındaki tribünde yakaladı. Oradan, oyuncu Gonzalo Montiel gibi bazı seyircilerin anlattığına göre, bayrak tango dansçılarına ulaştı.

Montiel, “Bayrak oraya tesadüfen düştü, çocuklar da onu aldı. Bu yüzden mutluyum” dedi.

Bir video klip, maça katılmayan Arjantinli orta saha oyuncusu Giovanni Lo Celso’nun sahada bayrağı gördüğü anı gösterdi.

Lo Celso, bayrağın üzerindeki yazıyı okuduktan sonra bayrağı tribünlere doğru kaldırdı ve Lisandro Martínez ile Cristian Romero ile birlikte zıplayıp şarkı söylerken bayrağı tuttu.

Ardından Real Betis oyuncusu bayrağı saha zemininde bırakmış ve fotoğrafçılar bu anı yakalayarak görüntünün geniş çapta yayılmasını sağlamıştır.