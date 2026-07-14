Kriz alevleniyor… Thiao, Senegal Futbol Federasyonu’nun saldırısına dolaylı bir yanıt verdi

Senegalli futbol camiasında kriz yeniden alevlendi. Eski milli takım teknik direktörü Babi Thiaw’ın ekibi, Senegalli Futbol Federasyonu Başkanı Abdallah Fall’ın yaptığı açıklamalara ilk kez kamuoyuna açık bir yanıt verdi. Fall, bu açıklamalarda teknik direktörle yaşanan anlaşmazlığın perde arkasını ele almış ve “Teranga Aslanları”nın 2026 Dünya Kupası’na katılımıyla ilgili yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Senegalli senenews sitesine göre, basın toplantısından sadece birkaç dakika sonra, Babi Thiaw’ın en yakınlarından biri olan Şerif Fal, “WhatsApp” uygulamasının “Durum” özelliği üzerinden sert bir üslupla şu mesajı paylaştı: “Acınası bir durum; işin içinden haberdar değilseniz, gerçekten de haberdar değilsiniz. Kamuoyuna vereceğiniz yanıtları hazırlayın, zamanı geldi," yazan mesajın sonuna alaycı emojiler ekledi.

Şerif Fal, Federasyon Başkanı’nın adını açıkça belirtmemiş olsa da, Senegalli haber sitesi bu mesajı Abdullah Fal’ın basın toplantısına doğrudan bir yanıt olarak değerlendirdi; özellikle de mesajın toplantının bitmesinden birkaç dakika sonra gelmesi nedeniyle. Site, bunu Babi Thiaw’ın ekibinin kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt vermek üzere sahneye çıkmasının habercisi olarak yorumladı.

Senegalli Federasyon Başkanı, milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından gündeme gelen konuları ele aldığı uzun bir basın toplantısı düzenlemişti. Bu konuların başında, "Teranga Aslanları" heyetinde yaşanan organizasyonel skandallara dair iddialar geliyordu; bunlara cinsel taciz, aşırı harcama ve maç biletlerinin yeniden satışı gibi iddialar yer alıyordu. Fal, bu suçlamaları destekleyen herhangi bir resmi kanıt bulunmadığını reddederek, federasyonun ABD polisinden herhangi bir resmi şikayet veya rapor almadığını vurguladı ve konuyu “kapanmış” olarak değerlendirdi.

Abdullah Fall ayrıca, sözleşme yenileme görüşmeleri sırasında Babi Thiaw ile yaşanan anlaşmazlığın ayrıntılarını da açıkladı. Teknik direktörün maaşının enflasyon oranına endekslenmesini, galibiyet primlerinin oranının artırılmasını ve olağanüstü primler talep ettiğini, ayrıca Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası ile ilgili sözleşmeye bağlı hedeflerin eklenmesini reddettiğini belirtti; Bu da müzakerelerin tıkanmasına neden oldu.

Federasyon Başkanı, Thiaw’ın yeni sözleşmesini imzalamadan önce milli takımı yönetmeyi reddettiğini, bu nedenle de grup aşamasındaki Norveç maçı öncesinde sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldığını ekledi ve “milli takımın menfaati her şeyden önce geldi” diye vurguladı.

Mesele sadece sözleşme şartlarıyla sınırlı kalmadı; Fal, teknik kararlar konusunda da gerginlik yaşandığını ortaya koydu ve milli takımın ilk on birini stadyuma vardığında öğrendiğini belirterek, bu yaklaşımı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Senegal Futbol Federasyonu, daha önce milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda uzatmaların ardından Belçika'ya 3-2 yenilerek son 32 turunda elenmesinin ardından, Babi Thiaw ve teknik ekibinin tamamıyla sözleşmelerinin feshedildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Senegal futbolu, tartışmalar ve karşılıklı suçlamalarla dolu bir döngüye girdi; Bu tartışmaların önümüzdeki günlerde daha da şiddetleneceği görülüyor.