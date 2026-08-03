Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in (26 yaşında) geleceği, oyuncunun ayrılma isteği ve bu yaz birden fazla kulübün kendisini kadrosuna katma ilgisi nedeniyle hâlâ belirsizliğini koruyor.

Arjantinli forvet, kadrosunu güçlendirmek isteyen Barcelona'nın bir numaralı hedefi konumunda; ancak Atletico Madrid oyuncunun Katalan kulübüne transferini reddediyor ve ülke dışındaki bir kulübe gitmesini tercih ediyor.

Bu bağlamda Arsenal, Julian'ı kadrosuna katmaya aday kulüplerden biriydi; ancak teknik direktör Mikel Arteta'nın son açıklamaları bu ihtimali azalttı.

Julian'ı Arsenal'le ilişkilendiren raporlar, kulübün Viktor Gyökeres'i takasa dahil etmeyi planladığını ve İsveçli oyuncunun "Örümcek"in transfer bedelini düşürmek için bir baskı kozu olarak kullanılmasının öngörüldüğünü belirtmişti.

Ancak Arteta, kulübün Arjantinli oyuncuyla anlaşma ilgisi sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Takımımızda olmayan bir oyuncu hakkında konuşmayacağım. Sahip olduğum takımdan çok mutluyum. Açıkçası onu geliştirmek istiyoruz ve kulüp bunun üzerinde çalışıyor."

Arteta ardından Gyökeres'in kendi yönetiminde kalacağını doğruladı. "Mundo Deportivo" gazetesi ise bu açıklamanın, Arsenal'in Alvarez transferi yarışında bir adım geri çekildiğine dair güçlü bir işaret olduğunu belirtti.

Gyökeres'in Arsenal'in hesaplarına dahil olmasının ardından, kulübün Julian Alvarez'i transfer etme yarışından çekildiği anlaşılıyor.

Arjantinli, geleceğine ilişkin haberleri beklerken tatilini geçirmeye devam ediyor. Barcelona ise onu hâlâ en öncelikli hedef olarak görüyor; ancak Katalan kulübü, Anthony Gordon, Adeyemi ve Bicio'dan oluşan mevcut hücum hattı takviyelerinden memnun ve forveti kadrosuna katmak için aceleci bir adım atmayacak.