Bir basın raporu, bugün perşembe günü, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'a verilen men cezasına karşı yapacağı itirazın akıbetini ortaya koydu.

Real Madrid, beklenen Barcelona maçı öncesinde ağır bir darbe aldı. Müsabaka Komitesi, Villarreal karşılaşmasında kırmızı kart görmesinin ardından Brezilyalı Vinicius Junior'a 4 maç men cezası verdiğini açıkladı. Böylece oyuncu, bu ayın 25'inde "Spotify Camp Nou" sahasında oynanması planlanan El Clasico maçında forma giyemeyecek.

Ceza, maçın hakem raporunda yer aldığı üzere, Villarreal karşısında savunma oyuncusu Saliba'nın saçını çekmesi sonrası kırmızı kart görmesinin ardından geldi.

Karar gereği Vinicius, Real Madrid'in Sevilla, Racing ve Valencia maçlarının yanı sıra en önemli karşılaşma olan Barcelona maçında da yer alamayacak. Kraliyet kulübü, men cezasının maç sayısını azaltmak umuduyla karara itiraz etmeyi planlıyor.

Kendi cephesinden "Mundo Deportivo" gazetesi, itiraz dosyasını ayrıntılı biçimde ele alarak konuyla ilgili tüm detayları açıkladı.

Gazete, Vinicius'un komitenin şiddet eylemi olarak değerlendirdiği Saliba'yı tutması nedeniyle iki maç, ardından hakem Isidro Diaz de Mera'ya yönelik itirazları nedeniyle de iki maç ceza aldığını belirtti.

İtiraz komitesine başvurunun akıbeti

Gazete, bu cezaya İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı İtiraz Komitesi önünde itiraz etmenin zor olduğunu vurguladı. Bunun nedeni, en iyi senaryoda cezanın üç maça indirilebilmesi. Konunun özü ise disiplin kurulunun kararında yatıyor. Zira şiddetle ilgili 130. madde uygulandı ve maddenin birinci fıkrası şöyle diyor: "Maç sırasında ya da maçtaki herhangi bir hareketin doğrudan sonucu olarak işlenen, tehlike oluşturmakla birlikte zarar veya sakatlığa yol açmayan her şiddet eylemi, bir maçtan üç maça kadar men ya da bir aya kadar men cezasıyla cezalandırılır." Ancak cezanın belirlenmesinde esas teşkil eden ikinci fıkra şunu ekliyor: "Önceki fıkrada tanımlanan eylem, oyun dışında, topa müdahale imkânı olmaksızın ya da oyun durmuş haldeyken gerçekleşirse, iki maçtan üç maça kadar men cezasıyla cezalandırılır."

Bu durumda manevra alanı bulunacak; zira Real Madrid'in ısrarla savunduğu gibi tutma eyleminin oyun devam ederken gerçekleştiği iddia edilebilir ve böylece ceza yalnızca bir maçla sınırlı kalır.

Ancak hakemin açıkladığı sonraki tepkisi nedeniyle verilen iki maç konusunda kendisine tolerans gösterilmesi mümkün değil: "Kırmızı kart gördükten sonra, henüz sahadayken kararlarıma yüksek sesle itiraz etmeyi sürdürdü, bulunduğum bölgeye saldırgan bir şekilde yaklaştı ve takım arkadaşları onu zapt etmek zorunda kaldı; herhangi bir açık ifade kullanmadı."

Bunun nedeni, itirazlarla ilgili disiplin yönetmeliğinin 127. maddesinin uygulanması. Bu madde, men cezasının asgari sınırının iki maç olduğunu öngörüyor. Dolayısıyla ceza bundan daha fazla hafifletilemez.

Madde şöyle diyor: "Daha ağır bir ihlal teşkil etmemesi koşuluyla, hakeme, yardımcı hakeme ya da dördüncü hakeme itiraz edenler, iki maçtan üç maça kadar men ya da bir aya kadar men cezasıyla cezalandırılır."

Real Madrid'in önünde son süre

Real Madrid, Santiago Bernabeu'da pazar günü oynanacak Sevilla maçı öncesinde bir karara varmak istiyorsa belirli bir süreyle sınırlı. Kulübün başvurusunu bugün perşembe öğleden sonra saat 15.00'e kadar yapması gerekiyor ve kararı en geç yarın cuma öğlene kadar alması bekleniyor.

Real Madrid itirazı bugün perşembe saat 14.00 ile 19.00 arasında yaparsa, kararın en geç yarın cuma öğlen saat 14.00'te açıklanması gerekiyor.

Eğer Real Madrid itirazı aynı gün saat 20.00'den sonra yaparsa, karar ancak sonraki haftada öğrenilecek; bu da Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki pazar günkü maçta forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Vinicius için olası bir cankurtaran

Başvurulabilecek bir sonraki merci, Ulusal Spor Konseyi'ne bağlı İdari Spor Mahkemesi.

Geçen sezon bu mahkeme, acil itirazlar için kendine özgü son başvuru süreleri belirlemişti. İtiraz, maçtan önceki cuma günü saat 12.00'den önce yapılırsa, mahkemenin ihtiyati tedbire ilişkin bir karar vermesi gerekiyor.

Bu saat aşıldığında ise o hafta için herhangi bir karar çıkmıyor. Ayrıca Real Madrid bu itirazı ancak elinde İtiraz Komitesi'nden çıkmış bir karar varsa yapabilir.

Real Madrid'in, cezanın ihtiyati olarak durdurulmasını talep etmesi halinde İdari Spor Mahkemesi'nden bir çözüm bulması neredeyse imkânsız. Bunun nedeni, şimdiye kadar benzer vakalarda ihtiyati tedbir verilmemesi yönünde karar alınmış olması; zira mahkeme, takım listesinde 25 oyuncunun bulunmasının cezanın askıya alınmasını esasa ya da hayati bir meseleye dönüştürmediği kanaatinde.