Arsenal, hücum hattını güçlendirme hesapları belirleyici bir gelişmeyle çarpışınca yaz dönemi hamlelerinde hassas bir aşamaya girdi. Bu durum, transfer dönemi kapanmadan önce kulübün planını karmaşık hale getirmekle tehdit ediyor.

Julian Alvarez ile anlaşma sağlamanın zorluğunun sürmesi üzerine Londra kulübünün gözü Galatasaray forveti Victor Osimhen'e çevrildi. Atletico Madrid, Alvarez'in ayrılığına onay vermek için 150 milyon sterlin belirlemiş durumda.

Arsenal'in Nijeryalı forvete duyduğu ilgiye rağmen Galatasaray, İngiliz kulübüne Osimhen'in yaz transfer döneminin sonundan önce ayrılmayacağını bildirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den gelen 130 milyon euro, yani yaklaşık 111 milyon sterlin değerindeki bir teklifi reddetmesinin ardından oyuncunun kalması konusunda kararlı.

343 Digital sitesi, Özbek'in yakınlarına şunları söylediğini aktardı: "Galatasaray'a zarar verecek ya da kulübün çıkarına olmayan hiçbir anlaşmaya onay vermeyeceğim. Karşılığı ne olursa olsun Osimhen'i satmayacağım."

Osimhen, Napoli'den 75 milyon euro karşılığında Galatasaray'a katılmıştı. Türk kulübüyle çıktığı 74 maçta 59 gol kaydeden oyuncu, son iki sezonda takımın lig şampiyonluğuna katkıda bulundu.

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Arsenal'in yanıtı ve Osimhen

Galatasaray yönetiminin tutumuna rağmen Türk gazetesi "Sözcü", Arsenal ve Mikel Arteta'nın Osimhen'i kadroya katma konusunda hâlâ kararlı olduğunu ve bunu Alvarez transferine göre daha az karmaşık bir seçenek olarak gördüklerini yazdı. Bunu Metro sitesi aktardı.

Osimhen, bu sezon ligdeki ilk Galatasaray maçının ardından ayrılık kapısını kapatmadı: "Transfer dönemlerinde söylentiler hep vardır. İşime odaklanacağım, sonrasında ne olacağını göreceğiz."

Arsenal'in Osimhen'e duyduğu ilgi, geçen yaz kulübe 64 milyon sterlin karşılığında katılan İsveçli forvet Viktor Gyökeres'in dalgalı bir sezon geçirmesinin ardından geldi.

Nijeryalı eski yıldız John Obi Mikel, vatandaşı Osimhen'e Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulübe transfer olmasını tavsiye etmiş; Avrupa kupasında oynamak ve büyük liglerden birinde yeteneklerini kanıtlamak istediği düşünüldüğünde Arsenal'in ona uygun bir adres olabileceğini belirtmişti.

Arsenal'in hamlesi, Galatasaray'ın takımdaki en uzun süredir forma giyen oyuncusu Gabriel Martinelli'yi Türkiye ligine transfer olmaya ikna etmekte yaşadığı zorlukla aynı döneme denk geldi.

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