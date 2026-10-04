30 yaşındaki kanat oyuncusu, Boğaz’da baskı altında kalmaya devam ediyor. Bu sezon şu ana kadar çıktığı yedi resmi maçta eski Bayern Münihli, tek bir gole katkı bile yapamadı.

Türk spor gazetesinin haberine göre Sane ile yapılacak görüşmenin, Süper Lig’de Kasımpaşa’ya ve Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’ya karşı oynanacak maçlardan önce gerçekleşmesi bekleniyor. Kulüp yönetimi bu görüşmeden yalnızca form krizinin nedenlerine dair açıklık kazanmayı değil, aynı zamanda yüksek maaşlı yıldızından performansını kısa sürede yükseltmesini de istiyor. Buna göre önlerindeki bu iki karşılaşma, kulüp içinde şimdiden Sane açısından yön belirleyici sınavlar olarak görülüyor.

Son olarak Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından da Almanya kadrosuna alınmayan 80 kez milli futbolcunun Sarı-Kırmızılılar’daki durumu haftalardır gergin. Eylül ayının başında Sabah gazetesi de belirgin huzursuzluklar yaşandığını yazmıştı.

Buna göre Sane, aldığı sürelerden memnun değildi ve bir ara erken ayrılığı bile düşünüyordu. Yedek oyuncu rolü nedeniyle kulüp içinde adeta patlama noktasına geldiği öne sürüldü. Sane’nin o dönemde, kendisini kısa süreli görevler için bir yedek olarak kesinlikle görmediğini ve bu durumun beklentilerine uymadığını açıkça ifade ettiği belirtildi.

Getty Images

Leroy Sane, Galatasaray’da hâlâ gole katkı veremedi

Sol ayağını etkili kullanan oyuncu için yeni sezonun başlangıcı da hayal kırıklığı yarattı. Her ne kadar ligin 1. haftasında yeni yükselen Corum FK karşısındaki 2-2’lik maçta ilk 11’de yer alıp 89 dakika sahada kalsa da takımın genel olarak zayıf performansının ardından teknik direktör Buruk bazı sonuçlar çıkardı.

Sonraki lig maçlarında eski Bayern Münihli kendisini yedek kulübesinde buldu: Erzurumspor karşısında alınan 4-0’lık galibiyette 66. dakikada oyuna girdi, Göztepe’ye karşı 3-2 kazanılan maçta ise 73. dakikada sahaya sürüldü.

Artan huzursuzluğu yatıştırmak için kulüp yönetiminin daha o dönemde de iddiaya göre görüşme yaptığı ve Sane’ye kadrodaki yüksek değerini ve sezonun geri kalanı için duyulan tam güveni ilettiği belirtildi.

Sane, 2025 yazında Bayern Münih’ten Galatasaray’a transfer olmuştu. İlk sezonunda 43 resmi maçta yedi gol ve dokuz asist üretti. Türk şampiyonuyla olan sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor.