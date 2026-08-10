Bir basın raporu bugün pazartesi günü, Hakim Ziyeş'in Faslı Wydad Athletic kulübünde kalma konusundaki tavrını netleştirdiğini aktardı.

Faslı "Le360" sitesi, oyuncunun kendisi mevcut yaz transfer döneminde ayrılmayı düşünmemesine rağmen, Faslı milli oyuncu Hakim Ziyeş'in dosyasının yönetiliş biçimi ve geleceğini çevreleyen belirsizliğin sürmesi nedeniyle Wydad Athletic taraftarlarının öfke ve rahatsızlık içinde olduğunu belirtti.

Ziyeş geleceğini netleştiriyor

Wydad'a yakın kaynaklara göre Ziyeş, Wydad'daki deneyimini sürdürmekte kararlı; çözümün yeni bir takım aramakta değil, kırmızılı kulüple imzaladığı sözleşmeye saygı göstermekte olduğunu düşünüyor. Özellikle oyuncu, Casablanca'ya gelişinden bu yana takımın en bağlı ve disiplinli unsurlarından biri hâline geldi.

Aynı kaynaklar, Ziyeş'in Wydad'a katıldığı andan itibaren profesyonel görevlerini eksiksiz yerine getirmeye özen gösterdiğini vurguladı; antrenmanlara erkenden gelmeyi sürdürüyor ve grup hayatına da büyük bir uyum gösterdi. Bu da onun kırmızılı takım içinde bir dizi takım arkadaşının takdirini kazanmasını sağladı.

Wydad taraftarlarının öfkesi son saatlerde, Ibrahim el-Asri başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun gelişinden bu yana oyuncu üzerinde baskı olduğuna dair bilgilerin yayılmasının ardından iki katına çıktı. Oysa Ziyeş'in kulübün yeni spor projesinin en önemli dayanaklarından biri olması bekleniyordu.

Aynı kaynaklardan dolaşıma giren bilgiler, dosyanın son dönemdeki yönetiliş biçiminin işleri Ziyeş'i kendi ayrılık kararını almaya itebilecek bir yöne sürüklediğini gösteriyor. Ancak oyuncu duruma tırmandırma mantığıyla yaklaşmadı ve şimdiye kadar kulüp yetkilileriyle ilişkilerinde esnek davranmayı tercih etti.

Dahası, Faslı milli oyuncunun tavrı net kaldı: Ayrılmak istemiyor ve herhangi yeni bir ayrıcalık talep etmiyor; yalnızca Wydad ile imzaladığı sözleşmenin maddelerine saygı gösterilmesini istiyor.

Ziyeş maaşının düşürülmesini reddediyor

Bu durum, Ziyeş'in aynı zamanda aylık maaşının düşürülmesi fikrini reddetmesiyle aynı zamana denk geliyor. Oyuncu, üzerinde anlaşılan mali karşılığın mevcut sözleşmenin bir parçası olduğunu ve oyuncu ile kulüp yeni bir sözleşme üzerine müzakerelere girmediği sürece bunun yeniden pazarlık konusu olmayacağını değerlendiriyor.

Ziyeş daha önce tavrını netleştirmiş ve yeni yönetim kurulunun seçilmesinden bu yana geleceğine eşlik eden soru işaretlerine rağmen yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini Wydad yetkililerine bildirmişti.

Sportif açıdan, oyuncunun geçen sezon takıma yaptığı katkı göz ardı edilemez; kendisini bir dizi maçtan uzak tutan sakatlıklara rağmen kırmızılı takımın bir dizi olumlu sonuç elde etmesine katkıda bulundu.

Ziyeş ligde 12 maça çıktı; bu maçlarda 8 gol atarken 2 gole de asist yaptı. Bunlar arasında Hassania Agadir filelerine attığı hat-trick ve Meknès kulübü karşısında attığı iki gol de yer alıyor.

Ayrıca Afrika Konfederasyon Kupası'nda da bir gol kaydederek, fiziksel sorunlar nedeniyle katılımının sınırlı olmasına rağmen tecrübesinin ve kale önünde bitiricilik becerisinin en öne çıkan güçlü yönlerinden biri olmayı sürdürdüğünü teyit etti.

Ekim 2025'te Katarlı Duhail'den Wydad'a transfer olmasından bu yana Ziyeş grup içinde kendini kabul ettirdi. Hollanda'da Heerenveen ve Twente ile başladığı, ardından Ajax Amsterdam ile zirveye ulaştığı, sonra da UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı İngiliz Chelsea ile bir deneyim yaşadığı zengin bir Avrupa kariyerinden; ayrıca Galatasaray ve Duhail duraklarından yararlandı.

Wydad yönetimi hassas bir dosyayla karşı karşıya

Bilgiler oyuncunun Mohammed Benjelloun tesislerinde kalmak istediğini teyit ederken, Wydad yönetimi büyük ölçüde sağduyu gerektiren hassas bir dosyayla karşı karşıya kalıyor; özellikle Ziyeş'i ayrılmaya itebilecek herhangi bir karar, kulüp çevresinde daha fazla tartışmayı körükleyecek nitelikte.

Wydad taraftarları ise kendi açısından, özellikle geçen sezon sergilediği performansın ardından Hakim Ziyeş çapında bir oyuncunun ayrılışı senaryosunu kabullenmeye hazır görünmüyor. Bu da onun geleceğinin yönetiliş biçimini, yeni yönetim kurulunun önümüzdeki dönemi idare etme kabiliyetini sınayacak en önemli dosyalardan biri hâline getiriyor.