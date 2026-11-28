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Real Madrid, İspanya'daki şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

Üst üste on resmi maçlık galibiyet serisinin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun yıldızlar topluluğu, Bernabeu'da dehşete düşen taraftarlarının önünde Deportivo Alaves'e 1-2 (0-1) yenildi. Böylece lider ve ezeli rakibi Barcelona ile puanları şimdilik eşitleme fırsatını kaçırdı.

Sezonun üçüncü yenilgisiyle Real Madrid, şehir rakibi Atletico'nun da gerisine düştü. Real Madrid, bundan önceki son yenilgisini 20 Eylül'de Atletico karşısında almıştı.

Atletico daha önce Elche deplasmanında 3-2 (3-1) kazanarak puanını 34'e yükseltmişti. Bu, Real Madrid'den bir puan fazla. 36 puanlı Barcelona ve teknik direktörü Hansi Flick ise pazar günü (16.15/DAZN) Deportivo A Coruna deplasmanına çıkacak.

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Önce Jude Bellingham lehine penaltı verildi

Toni Martinez (22.) ve Angel Perez (61.) büyük sürprize imza attı. Real Madrid'in golünü Kylian Mbappe (69.) attı. Jude Bellingham ise ceza sahasında kendini yere attığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü (88.). Hakem Cesar Soto Grado önce penaltı kararı verdi. Ancak görüntüleri inceledikten sonra Real Madrid'in yıldızının aleyhine karar vererek ona maçtaki ikinci sarı kartını gösterdi.

Hakem, Bellingham'ın Alaves'in oyuncusu Nicolas Valentini ile girdiği ikili mücadelede rakibinin müdahalesi olmadan yere düştüğüne kanaat getirmiş görünüyor.