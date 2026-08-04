24 Temmuz’da beklenen an geldi: Jürgen Klopp, dev medya ilgisi eşliğinde Almanya’nın yeni milli takım teknik direktörü olarak tanıtıldı. Selefi Julian Nagelsmann yönetiminde Paraguay’a karşı son 32 turunda gelen elenişle sonuçlanan feci Dünya Kupası’nın çabucak geride bırakılması gerekiyordu; Klopp ise güven aşıladı ve yalnızca milli takımı değil, belki de tüm ülkeyi yeniden rayına oturtmak istediğini duyurdu. Ona göre bunun için ortak bir çabaya ihtiyaç var - ve son dönemde büyük turnuvalarda çoğunlukla ağır hayal kırıklıkları yaratan DFB takımı için yeni fikirlere. “İzlediğim 57 saha oyuncusu var” diyen Klopp’un bu isimlerden biri büyük ihtimalle Philipp Treu olacak.

Çünkü SC Freiburg forması giyen 25 yaşındaki oyuncu, yalnızca mevkisi gereği bile yeni milli takım teknik direktörü için özellikle ilgi çekici olabilir: Treu kariyerini adım adım ve temkinli şekilde inşa etti, artık gelecek sezon üst üste ikinci kez Avrupa’da yer alacak olan Freiburg’un tartışmasız ilk 11 oyuncularından biri. Freiburg’un Avrupa yolculuğu, Treu ile birlikte geçen sezon onları en azından Avrupa Ligi finalinde Aston Villa’ya karşı oynanan maça kadar taşıdı. Treu, en azından DFB milli takımı için güçlü bir aday olabilecek kaliteye sahip - üstelik sağ bek. Yani, son dönemde Almanya milli takım teknik direktörlerinin en çok başını ağrıtan mevkilerden birinde oynuyor.

“Almanya’da bek pozisyonlarında çok fazla seçeneğimiz yok” diyen Treu, kicker aracılığıyla rekabet durumunu kendisi açısından gerçekçi biçimde değerlendirdi. Son derece sınırlı seçenek havuzu, Julian Nagelsmann döneminde Joshua Kimmich’in bir kez daha sağ beke çekilmesine yol açmıştı; oysa DFB yardımcı kaptanı, Bayern Münih’te yalnızca ön liberoda görev alabiliyor. Paraguay karşısında işler sonunda yolunda gitmeyince Kimmich görev yerinden alındı ve merkeze geçti; zaten taraftarlar, takım arkadaşları ve uzmanlar da onu çok daha fazla orada görmek istiyor.

Sağ bek seçeneklerinin eksikliği nedeniyle bu, Nagelsmann’ın gözünde daha önce mümkün değildi - ancak Philipp Treu ile birlikte bu alternatif şimdi Jürgen Klopp’un önüne çıkabilir. “Bir gün göğsümde kartalla sahaya çıkmanın benim için bir hayal olduğu sır değil” itirafını Treu, Sky’a yaptı.

Getty Images

Bu açıdan Freiburglu oyuncu, Klopp’un zamanında parlatdığı eski bir BVB öğrencisini bir bakıma andırıyor: Kevin Großkreutz. İhtiyaç doğduğunda, 2013/14 sezonunda Dortmund’da asıl mevkisi hücum olmasına rağmen bir anda sağ bekte oynamak zorunda kalmış ve bunu öylesine iyi yapmıştı ki Brezilya’daki Dünya Kupası kadrosuna bile çağrılmıştı; ancak milli takım teknik direktörü Jogi Löw turnuvada ona süre vermemişti. Yüksek mücadele gücü, bitmek bilmeyen koşuları ve güçlü fiziğiyle Klopp döneminde Siyah-Sarılılar’da yalnızca Großkreutz değil, geçen yıl Sport-Club’da Philipp Treu da parladı. Yani yeni milli takım teknik direktörünün bu mevkide belli ki çok değer verdiği özellikler bunlar.

Philipp Treu: “Milli takıma kadar hâlâ kat etmem gereken bir mesafe olduğunu biliyorum”

“Milli takıma kadar hâlâ kat etmem gereken bir mesafe olduğunu biliyorum” diyen Treu, mart ayı sonunda kicker’a konuşmuştu, ancak aradaki fark artık daha da azalmış görünüyor. Üç buçuk yıl önce göğsünde kartal bulunan formayı giymek, Treu için hâlâ neredeyse ulaşılamaz bir hayaldi: Sport-Club’un kaptanlığını yapıyordu ama yalnızca 3. Lig’deki ikinci takımında.

2023 yazında kariyerinin nasıl devam edeceği gündeme geldiğinde Treu, az süre alma ihtimali bulunan bir yedek oyuncu olarak Bundesliga kadrosuna yükselmek yerine ayrılmayı seçti: 500 bin euro karşılığında 2. Bundesliga ekibi St. Pauli’ye transfer oldu. Bir sonraki yukarı yönlü adım; iyi düşünülmüş, özenle seçilmişti. Hamburg ekibiyle hemen yükseldi ve St. Pauli’nin ligde kalmayı başardığı 2024/25 sezonunu da Bundesliga’da geçirdi.

Getty Images

2025’te Bundesliga oyuncusu olarak sıradaki adım geldi - ve bu adım onu yeniden Freiburg’a götürdü. SC Freiburg sportif direktörü Klemens Hartenbach, “Philipp harika bir gelişim gösterdi ve geri dönüşüne çok seviniyoruz” dedi. Kendi altyapılarında yetişen Treu için Freiburg, iki yıl önce ondan kazandığı bonservisin 11 katı olan 5,5 milyon euroyu ödedi. Bu, karşılığını veren bir yatırım olacaktı; çünkü 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri artık 15 milyon euroya ulaşmış durumda. Treu, kicker’a “Son aylarda işlerin nasıl gittiği beni inanılmaz mutlu ediyor ama ben her zaman açım” dedi.

Ve geçmişin fazlasıyla açık biçimde gösterdiği gibi, yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp da oyuncularında tam olarak bu açlığı görmek istiyor. Bundan sonra milli takımda da durum farklı olmayacaktır. Philipp Treu’nun bir de sağ bek sorununu çözebilecek olması nedeniyle, eylül ayında bir sonraki adımı atıp DFB takımında oynama hayalini gerçekleştirmesi büyük sürpriz olmaz. O zaman Jürgen Klopp, Nations League’deki yaklaşan görevler için 26 kişilik kadrosunu açıklayacak - ve Philipp Treu da bu yerlerden biri için güçlü adaylardan biri olacak.