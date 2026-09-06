Dévy Rigaux’nun Feyenoord’u lig şampiyonluğu için aday olarak görmemesi, Michiel Kramer’da şaşkınlık yarattı. Rotterdam kulübünün eski golcüsüne göre eski kulübü her zaman şampiyonluk için mücadele etmek zorunda.

Rigaux, ESPN’e yaptığı açıklamada, “Şampiyonluk hakkında hiçbir zaman yüksek sesle konuşmadık” dedi. ESPN, Feyenoord’un sportif direktörüyle geride kalan transfer dönemini değerlendirmiş ve bu sezon bundan sonra neler olacağına dair ileriye dönük bir bakış yapmıştı.

Bu söz, Kramer’a kesinlikle mantıklı gelmiyor. Emekli santrfor, 1908.nl için yazdığı köşe yazısında Rigaux’ya “Bu ne saçmalık? Feyenoord’la her zaman şampiyonluk için oynamak zorundasın” sözleriyle seslendi.

Kramer, Rigaux’nun Feyenoord’da “mali olarak alan açılması gerektiğini” söylediğini duydu. “Tamam, o zaman Read’i 30 milyon euroya, şimdi de Hadj Moussa’yı 37,5 milyon euroya göndermen gerekirdi. Bunu bilerek yapmıyorsun, çünkü bence mümkün olan en üst sırada bitirmek istiyorsun.”

Eski Feyenoordlu, De Kuip’te tam olarak nasıl bir politika izlendiğini sorguluyor. “Bu, mali olarak alan açmak mı? Yoksa şampiyonluk yarışında olmak, kilit oyuncularını takımda tutmak ve kupada da Avrupa’da da mümkün olduğunca ileri gitmek mi istiyoruz?”

Kramer, “Sonra sportif direktörümüzün şampiyonluk için oynama hedefinin hiçbir zaman açıkça dile getirilmediğini söylediğini duyuyorum. PSV ile aradaki farkı kapatmak istiyormuşuz. Bu ne saçmalık? Feyenoord’la her zaman şampiyonluk için oynamak zorundasın” diyerek Rigaux’daki hırs seviyesine duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

Kramer, Rotterdam’daki sportif politikaya ilişkin analizini, “Bunu bulunduğun konum gereği yapmak zorundasın, çünkü sen Feyenoord kulübüsün. Hangi oyuncuların olduğundan ve hangi oyuncuları transfer ettiğinden bağımsız olarak” sözleriyle noktaladı.