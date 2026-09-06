Mısır ekibi Al Ahly'nin Faslı oyuncusu Reda Selim, Fas kulübü Jaish el-Melekki'ye (AS FAR) geri dönmek için sözleşmesini karşılıklı rızayla feshetme konusunda kırmızı kaleyle anlaşmaya vardığına dair dolaşan haberlerin gerçek yüzünü ortaya koydu.

Selim, geçen sezon Fas kulübü Jaish el-Melekki'ye kiralık olarak forma giymiş ve takımını CAF Şampiyonlar Ligi finaline taşımayı başarmış, ancak Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns karşısında mağlup olmuşlardı.

Selim, "Instagram" hesabından paylaştığı resmî bir açıklamada şunları söyledi: "Bazı haber kaynakları ve sosyal medya sayfaları, Mısır kulübü Al Ahly ile sözleşmemi karşılıklı rızayla feshetme konusunda anlaşmaya varıldığına ve Jaish el-Melekki kulübünün saflarına dönmemin yaklaştığına dair söylentiler yaydı. Ancak bu haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yok."

Şunları ekledi: "Şu anda tamamen fiziksel ve teknik hazırlığıma odaklanmış durumdayım; en iyi seviyelerimi ortaya koymak ve Mısır kulübü Al Ahly içinde ilk on bir mevkileri için rekabet edecek şekilde teknik ekibin tercihleri arasına girmek istiyorum."

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