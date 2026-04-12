Kraliyet Ordusu ile Nahda Berkan arasındaki maçta ahlaka aykırı davranışlar tartışma yarattı

Dün Cumartesi günü Afrika Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fas'ın Nahda Berkane ile Fas Kraliyet Ordusu takımları arasında oynanan karşılaşma öncesinde, Berkane oyuncusu Amin Azri'nin kameralara yakalanan ahlaksız davranışı nedeniyle büyük bir tartışma yaşandı.

Fas'ın "Al-Batal" gazetesi, kameraların Azri'nin ahlaka aykırı ve müstehcen hareketlerini kaydettiğini ve bu görüntülerin sosyal medya platformlarında geniş çapta yayıldığını bildirdi.

Ayrıca okuyun

Hakem uzmanı: Mbappé kanamaya rağmen penaltı hak etmedi

Barcelona yıldızı, Atlético Madrid maçı öncesinde Lewandowski'ye olumsuz bir sürpriz hazırladı

1988'deki olay ve Zidane'ın kararı... Real Madrid, Camp Nou'da utanç yaşamaktan korkuyor

Azri, bu davranışlarının ardından geniş çapta eleştirilere maruz kaldı ve CAF tarafından cezalandırılması yönünde çok sayıda talep geldi.

Nahda Berkane ve Kraliyet Ordusu, dün oynanan ve askeri takımın 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan ilk maçın ardından, önümüzdeki Cumartesi günü Berkane Belediye Stadyumu'nda rövanş maçına çıkacak.

İki Faslı takımdan galip gelen, bugün Pazar günü Tunus'ta ilk maçı oynayacak olan Tunuslu Taraji ve Güney Afrikalı Sundowns'un galibi ile karşılaşacak.