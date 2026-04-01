Kraliyet Ordusu ile Nahda Berkan arasında oynanacak Afrika Zirvesi maçı için Arapça anons

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Hakem Komitesi, Kraliyet Ordusu ile Nahda Berkane arasındaki maçı yönetecek hakem ekibini açıkladı.

Fas'ı temsil eden iki takım, Afrika Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında önümüzdeki Cumartesi günü başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdallah Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kraliyet Ordusu, Mısırlı Pyramids'i (son şampiyon) eleyerek bu tura yükselirken, Nahda Berkane ise Sudanlı Al-Hilal'ı geçerek bu aşamaya geldi.

Bu önemli karşılaşmanın yönetimini, kıtasal finale bir adım daha yaklaşmak isteyen iki Fas takımı arasındaki özel nitelikteki mücadelede, Moritanyalı hakem Dahan Bida üstlenecek.

Bida'ya maçın yönetiminde Angolalı Gerson Emiliano dos Santos (birinci yardımcı) ve Kamerunlu Elvis J. Nopwi Ngigui (ikinci yardımcı) yardımcı olacak, Moritanyalı Abdelaziz Bouh ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisiyle ilgili olarak, Tunuslu Haytham Kirat "VAR" odasının baş hakemi olacak ve ona Ganalı Daniel N'Oy Laria yardımcı olacak.

