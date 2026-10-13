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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Çeviri:

Kraliyet ihtişamından yeni bir meydan okumaya: Carvajal, Real Madrid sonrası yolculuğuna resmen başlıyor

Real Madrid
Getafe
D. Carvajal
La Liga
İspanya

Hangi kulüpten?

Getafe, Real Madrid'in eski sağ beki Dani Carvajal ile anlaşmayı resmileştirdi. İspanyol gazetesi "As"ın aktardığına göre, kulüp başkanı Ángel Torres, mali fair play kurallarıyla ilgili son engeli aşmak için devreye girdi ve nihai anlaşmaya varılmadan önce idari ve mali açıdan birçok karmaşa yaşanan transfer böylece tamamlandı.

İspanya La Liga, transferin tamamlanması için sunulan mali rakamları onaylamayı reddetmişti. Bu durum Torres'i, mali düzenlemelerin gerektirdiği farkı karşılamak üzere kişisel bir teminat sunmaya yöneltti. Bu adım, son günlerde müzakereleri kuşatan tıkanıklığı sona erdirdi ve oyuncunun takıma katılmasının yolunu açtı.

Carvajal'ın bu sezon sonuna kadar 1 milyon euronun altında bir ücret alması bekleniyor; bu da Real Madrid'deki önceki maaşına kıyasla büyük bir düşüş anlamına geliyor.

Anlaşma, oyuncunun Madrid'deki ikametgahına yakın bir yerde kariyerini en üst düzeyde sürdürme isteğini yansıtıyor. Oyuncuyu Getafe'ye transfer olmaya ikna etmede önemli bir rol oynayan teknik direktör José Bordalás'ın yönetiminde forma giyecek.

Anlaşma uyarınca Carvajal'ın sözleşmesi yalnızca bu sezonun sonuna kadar geçerli olacak. Böylece iki taraf da bir sonraki adımı belirlemeden önce bu deneyimi değerlendirme fırsatı bulacak.

Gelecek maçlar
ROM

ROM

Şampiyonlar Ligi

14 Eki 2026

RMA

RMA

UCR

UCR

Konferans Ligi

15 Eki 2026

GET

GET

Oyuncunun yeni takım arkadaşlarıyla birlikte yolculuğuna başlamak üzere spor tesislerinde takım antrenmanlarına katılması planlanıyor.

Transfer tamamlanmış olsa da Carvajal, Getafe ile UEFA Konferans Ligi'nde forma giyemeyecek. Zira müzakerelerin tıkandığı dönemde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne oyuncu kayıt süresi sona erdi. Bu da İspanyol oyuncunun bu sezon Avrupa kupalarında yer almayacağı anlamına geliyor.

Yerel ligde ise İspanyol sağ bekin ilk maçı, teknik ve fiziksel hazırlığının tamamlanması ve teknik ekibin onay vermesi halinde, 19 Ekim Pazartesi günü Coliseum Alfonso Pérez'de Madrid derbisi kapsamında oynanacak Rayo Vallecano karşılaşmasına denk gelebilir.

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