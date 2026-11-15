Kraliyet çıkmazı: Real Madrid'in üçlüsü Vinicius'un varlığının bedelini ödüyor

Real Madrid'in eski yıldızı Pauli Rincon, Vinicius Junior'ın Kraliyet ekibinin ilk on birinde yer alması durumunda asla parlayamayacak 3 oyuncuyu belirledi.

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Defensa Central ağı, Defensa Central ağı, Poli Rincon'un YouTube'daki Latigo Serrano kanalında yaptığı açıklamaları yayımladı. Rincon burada, son sezonlarda Mbappe ile Vinicius Junior arasındaki uyum sorunlarını ve Brezilyalı oyuncunun takımın sol beklerinin performansı üzerindeki olumsuz etkisini analiz ediyordu.

Rincon, bu durumdan birinci derecede sorumlu olanın 7 numaralı formanın sahibi olduğunu açıkça düşünüyor ve onu hiç tereddüt etmeden yedek kulübesine oturtacağını belirtiyor; çünkü Vinicius'un şu an itibarıyla kraliyet ekibinin performans seviyesine zarar verdiğine inanıyor.

Rincon şunları söyledi: "Vinicius, öyle görünmese bile, yerinde sabit kalan bir oyuncu. Ne Marc Cucurella ne de Carreras, Vinicius ile sol tarafta oynarken öne çıkabilir; aynısı Jude Bellingham için de geçerli, çünkü Vinicius takım arkadaşlarının yaptığı hareketlere katılmıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Vinicius, kendi tarafının ve alanının yalnızca kendisine ait olmasını istiyor ve onu oradan çıkarmak mümkün değil. O öyle bir oyuncu ki, eğer takım arkadaşlarının hareketlerine katılmaz ve onların hareket ettiği alanlardan faydalanmazsa, Bellingham'ın parlaması imkânsız. Buna bir de Mbappe'nin birçok durumda sol tarafa doğru hareket etme özgürlüğüne sahip olmasını eklersek."

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Rincon, Vinicius sahada yer aldığında Fransız oyuncudan iyi yapamadığı rollerin istendiğine inanıyor. Buna karşılık, sahada Diomande ile daha iyi bir uyum olduğunu düşünüyor.

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Eski Real Madrid oyuncusu şunları açıkladı: "Mbappe, savunmacılarla asla fiziksel mücadelelere girmez, çünkü her oyuncunun kendi imkânları ve özellikleri vardır. Teknik direktörün görevi, başka bir oyuncunun imkânlarını değil, bu imkânları öne çıkarmaktır."

Poli Rincon, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini yenilemez, aksine geçen yaz onu satardı. Ayrıca Vinicius'un, Mbappe ve Bellingham varken Real Madrid'de asla parlayamayacağına ve son maçların takımın onsuz çok daha iyi olduğunu kanıtladığına inanıyor. Ancak bu görüş, kraliyet kulübü içinde oy birliğiyle kabul görmüyor.

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Şu an Vinicius'u eleştirmek kolay; çünkü istenen performansı sergilemiyor ve fiziksel durumunu iyileştirip son aylarda kaybettiği güveni geri kazanarak en iyi seviyesine dönmesi gerekiyor. Ancak 7 numaralı formanın sahibi iki yıldır olumsuz bir dönemden geçiyor; 2024 yılında Ballon d'Or'u haksız yere kaybetmesinin ardından seviyesi sert biçimde düşmeye başladı ve bugünkü durumuna kadar geldi.

Teknik direktör Jose Mourinho şimdi ondan en iyi versiyonunu geri çıkarmaya çalışıyor; ancak ondan Diomande'nin sunduklarını, özellikle de sürekli baskı yapmasını ve sol beke savunma görevlerinde sürekli yardım etmesini istiyor.

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Eğer Vinicius buna uymaz ve Diomande şimdiye kadar gösterdiği seviyeleri sergilemeye devam ederse, Vinicius'un ilk on bire geri dönmesi zor olacak.