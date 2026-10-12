Real Madrid'de öfke ve rahatsızlık havası hakim oldu. Bunun nedeni, İspanya Ligi'nin 12. haftasında Valencia ile oynayacağı maçın tarihi oldu; LaLiga, karşılaşmayı 7 Kasım Cumartesi günü oynanacak şekilde programladı, oysa takım bundan yalnızca birkaç gün önce deplasmanda bir Avrupa maçı oynayacak.

İspanyol "As" gazetesine göre, LaLiga'nın son kararı Real Madrid içinde büyük bir rahatsızlığa yol açtı; hem futbolcular, hem teknik ekip, hem de kulüp yönetimi, takımın Şampiyonlar Ligi kapsamında Yunanistan'da AEK Atina ile karşılaşacak olması nedeniyle maça hazırlanmak için kalan sürenin yetersizliğinden şikayetçi.

Real Madrid futbolcuları, Salı günü Roma'ya yapılacak seyahat öncesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takım, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Çarşamba günü Roma ile karşılaşacak.

Antrenmanda dikkat çeken herhangi bir gelişme yaşanmadı; geçen Cumartesi oynanan maçta forma giyen ilk 11 oyuncuları özel bir çalışma yaptı, Rodrygo ve Asensio gibi oyuncular ise sakatlıktan kurtulmak için rehabilitasyon programına devam etti.

İlginç olan ise Real Madrid futbolcularının seyahat öncesinde Salı günü bir antrenman daha yapacak olması; bu çalışma Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda değil, Valdebebas Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Xabi Alonso geçen sezon da aynı kararı almış, oyuncularını Anfield sahasında çalıştırmamaya karar vererek şöyle demişti: "Bu benim kararım, çünkü maça hazırlanmamız gerekiyor ve bunu kendi tesislerimizde, kendi alanımızda yapmayı tercih ediyoruz; 200 kameranın bizi kuşatmasını istemiyoruz." Bu karar o dönemde geniş bir ilgi uyandırmıştı.

Ancak bu kez rahatsızlık teknik ekip, futbolcular ve kulüp yönetimi içinde açıkça görülüyor. LaLiga'nın son kararını anlamlandıramayan bu taraflar, ligin on ikinci haftasının maç programının açıklanmasının ardından Real Madrid'in 4 Kasım Çarşamba günü saat 18.45'te Yunanistan'ın başkentinde AEK Atina ile karşılaşacağını, ardından 7 Kasım Cumartesi günü saat 21.00'de Valencia ile oynayacağını gördü.

Avrupa maçının ardından ertesi günün ilk saatlerinde İspanya'nın başkentine dönecek olan Real Madrid için ise, son dönemde zorlu bir rakip haline gelen Valencia karşılaşmasına hazırlanmak adına, José Mourinho o gün bir antrenman yapmaya karar verirse Perşembe akşamı ve Cuma günü dışında zaman kalmayacak.

Real Madrid içinden kaynaklara göre bu karar, doğrudan kendilerini etkilemesi nedeniyle futbolcular ve teknik ekipte "büyük bir rahatsızlık ve şaşkınlık" yarattı.

Real Madrid soyunma odasından isimler, maçın Pazar günine ertelenmesinde hiçbir sorun olmadığını, özellikle takımın takip eden hafta herhangi bir Avrupa müsabakası veya Kral Kupası maçı oynamayacağını belirtti.

Buna karşılık, Şampiyonlar Ligi'ne katılan diğer dört takım lig maçlarını 8 Kasım Pazar günü oynayacak: Real Betis saat 14.00'te Elche'ye konuk olacak, ardından Villarreal saat 18.30'da Getafe'yi ağırlayacak, aynı günün 21.00'inde ise Atletico Madrid Barcelona'yı konuk edecek.

Barcelona, Atletico Madrid ve Villarreal Avrupa maçlarını bir gün önce, yani 3 Kasım Salı günü ve hepsi kendi sahalarında oynayacak. Barça Aston Villa'yı ağırlayacak, Atletico Madrid Bayern Münih ile karşılaşacak, Villarreal ise Paris Saint-Germain ile oynayacak. Üç maç da saat 21.00'de başlayacak.

Real Betis ise Çarşamba günü saat 21.00'de Almanya'da Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Bu haftanın ardından milli ara döneminin yeniden başlayacağını da belirtmek gerekiyor; bu durum, Real Madrid yöneticilerinin maçın oyunculara ek bir dinlenme süresi sağlayacak şekilde Pazar günü oynanmamasına duyduğu şaşkınlığı daha da artırıyor. Böylece fikstür nedeniyle yeni bir kriz kapıda görünüyor.







