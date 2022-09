Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü, Premier Lig'i nasıl etkiyecek? Maçlar ertelenecek mi?

Kraliçe II. Elizabeth; bugün 8 Eylül 2022 günü hayata gözlerini yumdu ve 70 yıllık tarihi saltanatına son verdi.

Kraliçe, İngiliz futbol tarihinin en önemli anlarından bazılarında tahttaydı ve bazı unutulmaz karşılaşmalara şahitlik etti.

1966 Dünya Kupası ve 2022 yazında Kadınlar Avrupa Şampiyonası olmak üzere İngiltere futbolunda bazı önemli izlerler bıraktı.

Peki Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü İngiliz futbolunu nasıl etkileyecek?

GOAL Türkiye inceliyor

İngiliz futbol dünyası Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüne nasıl tepki gösterdi?

Hemen hemen her kulüp, ölümü açıklandığında II. Elizabeth için bir taziye yayınladı ve sosyal medya hesaplarını siyaha bürüdü.

Arsenal, İsviçre'de FC Zürih ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi grup aşaması maçının ikinci yarısı öncesinde aynı zamanda bir Arsenal taraftarı olduğu bilinen Kraliçe 2. Elizabeth'i anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Manchester United'ın Real Sociedad'a karşı oynadığı maçta ise oyuncular siyah kol bantları taktı

Maçtan önce yapılan açıklamada, "FA ve UEFA'nın talimatıyla, bu geceki UEFA Avrupa Ligi'nde Real Sociedad'a karşı oynanacak maç planlandığı gibi Old Trafford'da oynanacak. Başlama vuruşundan önce takımların, maç görevlilerinin ve katılan herkesin Majesteleri Kraliçe'ye saygılarını sunması için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak. Her iki takım da siyah kol bandı takacak ve Old Trafford'daki bayraklar, saygımızın bir göstergesi olarak yarıya indirilecek” ifadeleri kullanıldı.

Prens Philip 2021'de öldüğünde de Premier Lig oyuncuları siyah kol bandı takmıştı ve her maç öncesi iki dakikalık saygı duruşunda durulmuştu

İngiltere'de maçlar iptal edilecek mi?

Premier Lig, Cuma günkü maçların (Burnley - Norwich City) ve )Tranmere Rovers - Stockport County) bir "saygı işareti" olarak ertelendiğini duyurdu. Hafta sonunda oynanacak maçların geri kalanıyla ilgili karar ise cuma sabahı açıklanacak.

İngiltere'de daha önce Kral George VI.'nin ölümünden sonraki haftasonu maçları oynanmıştı.

Şampiyonlar Ligi maçları ve uluslararası futbol, kraliçenin ölümünden etkilenecek mi?

İngiltere dışındaki futbol dünyasının kraliçenin ölümünden nasıl etkileneceği henüz belli değil, ancak birçok kulüp perşembe akşamı merhum kraliçe Elizabeth'e saygı duruşunda bulundu ve taziye mesajı yayınladı.