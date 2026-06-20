Kral Willem-Alexander, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı özel görüşme hakkında şaka yaptı: "Ona bir öneride bulundum"

Kral Willem-Alexander, Cumartesi akşamı Kraliçe Máxima ve Prenses Ariane ile birlikte Hollanda ile İsveç arasındaki Dünya Kupası maçı (5-1) izledi. Maçın ardından NOS’aaçıklamalarda bulundular.

“Birkaç kez defibrilatörün nerede olduğunu kontrol ettim, çünkü ara sıra ona ihtiyacım olabilirdi,” diyerek Kral, heyecan verici maçı kastediyor. “Ama sonuçta gerçekten keyifliydi. Hem heyecan verici hem de muhteşem bir maçtı.”

“Ara sıra kalbim için pek iyi olmasa da, bundan keyif aldığımı söylemekten başka çarem yok. Bu çok güzel anda burada Hollanda’yı destekleyebildiğim için son derece mutluyum.”

Maçın ardından kraliyet ailesinin üyeleri, Oranje takımının soyunma odasına da kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Krala göre oyuncular “son derece mutluydu”.

“Gerçekten bir takım olarak sahada yer aldılar ve birlikte bu maçı tamamen kendi istedikleri gibi yönlendirdiler. Erken bir gol elbette harika. Diğer on sekiz milyon milli takım teknik direktörü adına soyunma odasına girip onlara Hollanda adına teşekkür edebilmek, çok özel bir andı.”

Maç sırasında kraliyet çifti, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun yanında oturdu. “Ben burada FIFA’nın konuğuyum ve Infantino da buradaysa, ev sahibinin yanında oturursunuz,” diyen kral, ardından Infantino ile yaptığı özel sohbet hakkında şakacı bir şekilde konuştu. “Belki de önümüzdeki yıllarda verilecek barış ödülü için birkaç öneride bulundum.”

Bununla, Aralık ayında ilk kez verilen FIFA Barış Ödülü’nü kastediyor. O zamanki kazanan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’tı.

Önümüzdeki saatlerde Willem-Alexander, Máxima ve Ariane, yaklaşık 1200 kilometre uzaklıktaki Kansas City’ye doğru yola çıkacaklar. Orada, Curaçao ile Ekvador arasında oynanacak Dünya Kupası maçını izleyecekler.