Oslo'daki mücadeleyi pas geçen Portekizli yıldız Pazar günü Manchester United formasıyla sahada olacak.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Atletico Madrid ile oynayacağı hazırlık maçında forma giymeyecek.

Kulüple arasında gerginlik bulunan 37 yaşındaki forvet, İspanyol ekibiyle karşılaşmak üzere Norveç'e hareket eden United kafilesinde bulunmuyor.

Yönetime ayrılık isteğini bildiren Ronaldo için gündeme gelen takımlardan biri de Atletico Madrid'di. Fakat İspanyol ekibinin başkanı kesin bir dille Ronaldo'yu istemediklerini belirtti.

Ancak Portekizli yıldız Instagram'daki mesajıyla Pazar günkü Rayo Vallecano maçında sahada olacağını açıkladı.

Ronaldo neden kadroda yok?

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Ronaldo, bu nedenle Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan United'da kalmayı düşünmüyor.

Sezon öncesi kampına katılmayan Ronaldo'ya ailevi nedenlerden ötürü kulüp tarafından izin verildiği açıklamıştı.

Portekizli yıldız bu hafta menajeri Jorge Mendes ile birlikte tesislere gelerek yönetimle özel bir görüşme yaptı.

Yönetim ve teknik direktör Ten Hag, Ronaldo'yu takımda kalması için ikna etmeye çalışıyor. Fakat İngiliz basınına göre; Ronaldo kulüpten satışına derhal izin verilmesi talebinde bulundu.

United cephesi Ronaldo'nun Atletico maçının kadrosunda yer almayışı hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Yönetimle yaşadığı anlaşmazlığın yanı sıra, sosyal medyadan Atletico taraftarlarına verdiği reaksiyon da Ronaldo'nun bu maçta oynamama sebepleri arasında.

Portekizli oyuncu, kendisini istemeyen Atletico taraftarlarının açtığı pankarta Instagram'da gülmekten ağlayan emojilerle yanıt vermişti.

"Kral pazar günü sahada"

Ronaldo, Instagram'da yaptığı yorumla geleceği hakkındaki soru işaretlerinin bir kısmını giderdi.

Rayo Vallecano ile oynanacak hazırlık maçında görev yapacağını duyuran Portekizli yıldızın 'kral' tabirini kullanması da dikkat çekti.