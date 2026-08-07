Manchester City, İspanyol oyuncu Rodri'yi elden çıkarmama konusunda kararlı bir tutum sergilerken, Barcelona'nın bu yaz transfer döneminde orta saha oyuncusunu kadrosuna katma yönündeki ilgisi giderek artıyor. İngiliz basını ise oyuncunun olası ayrılığını kulüp için büyük bir kayıp olarak değerlendirmeye başladı.

Rodri, Barcelona'nın gözlemci rolünden çıkıp transferde doğrudan rakip konumuna geçmesinin ardından transfer piyasasının odak noktası hâline geldi. Katalan kulübü, oyuncunun uzun süredir hizmetlerini almaya en güçlü aday olarak görülen Real Madrid ile yürüttüğü müzakerelerin tıkanmasından faydalandı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre İngiliz medyası, özellikle de Manchester kentindeki basın, Rodri'nin ayrılığının takım için ağır bir darbe olacağı görüşünde. Zira oyuncu, kulübün sisteminin en önemli parçalarından biri ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak görülüyor; bunun yanı sıra takım içinde üstlendiği kilit rol de dikkat çekiyor.

City'nin Rodri'yi satma şartı

"Manchester Evening News" gazetesine göre Manchester City, Rodri'yi satmak istemiyor ve 2027'de sona erecek sözleşmesinin uzatılması konusunda kendisiyle anlaşmaya varılamaması hâlinde ancak ayrılmasına izin vermeyi düşünüyor.

Gazete, Rodri'nin teknik direktör Enzo Maresca'nın projesinde hâlâ vazgeçilmez ve temel bir parça olduğunu, kulüp içindeki önceliğin ise oyuncuyu kalmaya ikna edip sözleşmesini yenilemek olduğunu vurguladı.

Buna karşılık diğer haberler, Rodri'nin ayrılmakta ısrar etmesi durumunda Manchester City'nin müzakere kapısını açmak zorunda kalabileceğini belirterek, transferin bedelinin yaklaşık 60 milyon sterlin, yani neredeyse 70 milyon euro olarak belirlendiğini aktardı.

Barcelona transferin dengelerini değiştiriyor

Aralarında "The Guardian", "talkSPORT" ve "Sky Sports"un da bulunduğu İngiliz medyası, Barcelona'nın güçlü hamlesini öne çıkararak Katalan kulübünün, Rodri'nin Real Madrid ile yürüttüğü müzakerelerde yaşanan durgunluktan yararlandığı görüşünde.

Haberlerde, Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick ve sportif direktör Deco'nun oyuncuyla temasa geçtiği ve onu Katalan takımına katılmaya ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Bu haberlere göre, transferi bağlamaya en yakın taraf olan Real Madrid'in ardından Barcelona da ciddi bir rakip hâline geldi; özellikle Rodri, Manchester City'de geçirdiği yılların ardından İspanya'ya dönmek istiyor.

"talkSPORT" gelişmelere ilişkin haberini, Barcelona'nın müzakere hattına güçlü bir şekilde dahil olmasına atıfta bulunarak şöyle başlıklandırdı: "Rodri'nin Real Madrid'e transferi, bir rakibin onu kapma girişimi nedeniyle tehlikede."

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Manchester City, olası ayrılığa karşı alternatif arıyor

Manchester City'nin Rodri'nin kalması konusundaki kararlılığına rağmen "Manchester Evening News", kulübün olası ayrılığa karşı bazı alternatifleri şimdiden değerlendirmeye başladığını ortaya koydu.

Kulüp yönetimi, İspanyol oyuncunun geleceğinde yaşanabilecek herhangi bir gelişmeye hazırlık kapsamında, aralarında Bobby Buadi ve Elliot Anderson'ın yanı sıra Mateo Kovacic ve Nico Gonzalez'in de bulunduğu bir dizi ismi olası seçenekler listesine ekledi.

Bununla birlikte, Manchester City yönetimi için ilk tercih hâlâ, yeri doldurulması güç bir oyuncu olarak görülen Rodri'yi elde tutmak; ayrılığı somut bir gerçek hâline gelmediği sürece transfer piyasasına başvurulmayacak.

İngiliz basını "City'nin adamı"nı kaybetmeye karşı uyarıyor

"Sky Sports" ise daha temkinli bir tutum sergileyerek Barcelona'nın Rodri'ye olan ilgisinin gerçek olduğunu vurguladı; ancak aynı zamanda Manchester City'nin oyuncuyu elde tutmak için hâlâ çalıştığını ve nihai kararın Rodri'nin elinde olacağını dile getirdi.

Kanal, Rodri'nin kaybedilmesinin, rolünü ve etkisini telafi edebilecek bir oyuncu bulmanın zorluğu göz önüne alındığında, Enzo Maresca'nın takımın başına geçmesinden bu yana karşılaşabileceği en büyük sportif sınavlardan biri olacağı görüşünde.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC Sport" ise transferin yakında sonuçlanacağı yönündeki söylemlerden kaçındı ve Rodri'nin daha önce geleceğine Dünya Kupası'nın ardından karar vermek istediğini belirttiğini hatırlattı.

Aynı bağlamda "Sky Sports News", Rodri'nin Manchester City kadrosunda yeri doldurulması en zor oyuncu olabileceğini vurguladı; bu durum, kulübün oyuncuyu elde tutma konusundaki kararlılığını ve ayrılığının önünü açmak istememesini açıklıyor.