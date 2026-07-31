Kings League'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika temsilcileri; Suudi içerik üreticisi Müferrih Aseeri "Derbaha" liderliğindeki DR7 ile Kuveytli içerik üreticisi Fevvaz eş-Şemmari liderliğindeki FWZ takımlarının, 2026 Kings League Kulüpler Dünya Kupası'ndaki maceraları, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen son şans turu müsabakalarından elenmeleriyle sona erdi.

DR7 takımı, açılış maçında unvanı elinde bulunduran Los Troncos'u eleyerek turnuvanın en dikkat çekici sürprizlerinden birine imza atmış, ardından Brezilya Kings League şampiyonu DesimpaiN karşısında aldığı yenilgiyle müsabakalara veda etmişti.

FWZ ise bir önceki turda İspanyol devi Porcinos'a karşı aldığı dikkat çekici galibiyetin ardından, İtalya Kings League şampiyonu Alpak FC karşısında yenilerek yoluna son verdi.

Maceraları sona ermesine rağmen iki takım da, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki Kings League kulüplerinin dünya turnuvasının seçkin takımlarıyla boy ölçüşebilme kabiliyetini kanıtlayan rekabetçi performanslar sergiledi.

Milano'da düzenlenen Kings League Kulüpler Dünya Kupası müsabakaları çeyrek final maçlarının oynanmasıyla devam ediyor; turnuva, yarın cumartesi günü yapılacak Final Four karşılaşmalarıyla sona erecek.