Kral Kupası'nda son yarı finalist Real Betis'i eleyen Athletic Bilbao

Kral Kupası'nda yarı finale yükselen son takım Real Betis'i penaltılar sonunda mağlup eden Athletic Bilbao oldu.

İspanya Kral Kupası'nın son çeyrek final maçında Real Betis ile Athletic Bilbao karşılaştı.

Mücadelede uzun bir süre gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Real Betis, 84. dakikada Juanmi'nin attığı gole yarı final biletinin ucundan tuttu. Fakat Athletic Blbao, 90+4'te Raul Garcia'nın kafasından bir gol bularak karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.

Uzatma dakikalarında gol olmayınca kazanan penaltılar sonunda belirlendi.

Real Betis, kullandığı üç penaltı atışından sadece bir gol çıkarabildi. Athletic Bilbao ise dörtte dört yaparak adını yarı finale yazdırdı.

Bask ekibi, geçen sezon da kupada finale yükselmişti. Pandemi nedeniyle ertelenen final bu sene 3 Nisan'da oynanacak. Athletic finalde bir diğer Bask ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak.

Bu sezonun Kral Kupası'nda yarı finale kalan diğer takımlar ise Sevilla, Levante ve Barcelona oldu. Kura çekimi bugün (5 Şubat) yapılacak.