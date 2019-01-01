Kral Kupası'nda Barcelona'yı yenen Sevilla avantaj yakaladı

Çeyrek finalin ilk maçında sahasında Barcelona'yı 2-0 yenen Sevilla turu geçmek için avantaj elde etti

İspanya Kral Kupası'nda çeyrek finalin ilk maçında Sevilla, sahasında oynadığı karşılaşmada Barcelona'yı 2-0 yendi.

Ev sahibi Sevilla'nın ikinci yarıda gelen gollerini Pablo Sarabia (Dk. 58) ve Ben Yedder (Dk. 76) attı.

Barcelona'da dinlendirilen Lionel Messi, Sevilla maçının kadrosuna alınmazken, yedek başlayan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez de 63. dakikada oyuna alındı.

Barcelona'nın Sassuolo'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng ise maça ilk 11'de başladı.

Barcelona ve Sevilla arasındaki rövanş maçı 30 Ocak'ta Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

İki takım geçen yıl Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve Sevilla'yı 5-0 yenen Barcelona kupayı kazanmıştı. Barcelona daha sonra 12 Ağustos'ta oynanan İspanya Süper Kupası'nda da Sevilla'yı 2-1 yenerek bu kupayı almıştı.