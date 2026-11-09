Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası'nın geriye kalan aşamalarına ilişkin yeni tarihleri açıkladı. Federasyon, 16 takımın şampiyonluk yolunda ilerlemek için güçlü bir mücadele verdiği turnuvanın karşılaşmalarını tamamlamak amacıyla son 16 turunun maç programını belirlerken, çeyrek final ve yarı final turlarının tarihlerini de netleştirdi.

Son 16 turu maçları 11 ve 12 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak. Bu turda Hilal, Ahli, Nasr ve Ittihad kulüplerinin telafisi olmayan eleme sınavlarında merakla beklenen karşılaşmaları yer alıyor. Çeyrek final maçlarının 1 ve 2 Şubat'ta, yarı final maçlarının ise aynı yılın 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanması kararlaştırıldı.

Ittihad, Jubail ile karşı karşıya; Hilal, Hazm'ı konuk ediyor

Son 16 turu maçları, pazartesi günü 11 Ocak'ta dört karşılaşmayla başlıyor. Uruba ile Ahdud, saat 16.50'de Jouf Üniversitesi Stadı'nda karşı karşıya gelirken, aynı saatte Jubail, Hail şehrindeki Prens Abdülaziz bin Musaid Stadı'nda rakibi Ittihad ile karşılaşacak.

Saat 20.00'de Riyad, başkentteki Prens Faysal bin Fahd Stadı'nda Feyha takımını ağırlayacak. Hilal ise Mamlaka Arena Stadı'nda Hazm ile karşılaşacak. İki takım da bu maçta çeyrek finale yükselme biletini kapmaya çalışacak.

Ahli, Ula karşısında; Nasr, Hulud ile karşı karşıya

Mücadeleler salı günü 12 Ocak'ta sürüyor. Taawun ile Vahda, saat 16.50'de Buraydah şehrindeki Taawun Kulübü Stadı'nda karşılaşacak. Ahli ise saat 17.05'te Medine'deki Prens Muhammed bin Abdülaziz Stadı'nda Ula'ya konuk olacak.

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Son 16 turu karşılaşmaları saat 20.00'de oynanacak iki maçla sona erecek. İlkinde Nasr ile Hulud, Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda; diğerinde ise Qadisiyah ile Neom, Dammam şehrindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda karşılaşacak. Böylece çeyrek finale yükselen takımların listesi tamamlanmış olacak.

Çeyrek final şubatta, yarı final mayısta

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, çeyrek final turu maçları için 1 ve 2 Şubat 2027 tarihlerini belirlerken, yarı final karşılaşmalarının daha önce belirlenen tarihte herhangi bir değişiklik olmadan aynı yılın 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanmasını kararlaştırdı.

Katılımcı kulüpler, büyük takımların şampiyonluk mücadelesini sürdürme isteği içinde son 16 turu karşılaşmalarını beklerken, diğer takımlar eleme sistemini değerlendirerek turnuvada yeni sürprizlere imza atmayı hedefliyor.