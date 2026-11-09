Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu Harameyn Hizmetkârı Kupası turnuvasının kalan aşamalarının yeni tarihlerini açıkladı. Federasyon, 16 takımın şampiyonluğa giden yolda yollarına devam etmek için güçlü bir rekabete sahne olan turnuvanın müsabakalarının tamamlanması çerçevesinde, son 16 turu karşılaşmalarının programını çeyrek final ve yarı final turlarının tarihleriyle birlikte belirledi.

Son 16 turu maçları 11 ve 12 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak. Bu turda Hilal, Ahli, Nassr ve İttihad kulüpleri telafisi olmayan eleme sınavlarında merakla beklenen karşılaşmalara çıkacak. Çeyrek final maçlarının 1 ve 2 Şubat, yarı final maçlarının ise aynı yılın 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanmasına karar verildi.

İttihad, Cubeyl ile karşılaşıyor; Hilal'in rakibi Hazm

Son 16 turu maçları, pazartesi 11 Ocak günü dört karşılaşmayla başlıyor. Uruba ile Uhdud, saat 16.50'de Cevf Üniversitesi Stadı'nda karşılaşacak; aynı saatte Cubeyl, Hail şehrindeki Prens Abdülaziz bin Müsaid Stadı'nda rakibi İttihad'la karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de Riyad, başkentteki Prens Faysal bin Fahd Stadı'nda Feyha takımını konuk edecek; Hilal ise Mamlaka Arena Stadı'nda Hazm ile karşılaşacak. Her iki takımın da çeyrek finale yükselme biletini kapmaya çalışacağı bir mücadele olacak.

Ahli'nin rakibi Ula; Nassr, Hulud ile karşılaşıyor

Müsabakalar, salı 12 Ocak günü devam edecek. Teavun ile Vahde, saat 16.50'de Bureyde şehrindeki Teavun Kulübü Stadı'nda karşılaşacak; Ahli ise saat 17.05'te Medine'deki Prens Muhammed bin Abdülaziz Stadı'nda Ula'ya konuk olacak.

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Son 16 turu karşılaşmaları, saat 20.00'de oynanacak iki maçla sona erecek. İlki, Riyad'daki Evvel Park Stadı'nda Nassr ile Hulud'u bir araya getirecek; Kadisiye ise Dammam şehrindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Neom ile karşılaşacak. Böylece çeyrek finale yükselen takımlar listesi tamamlanacak.

Çeyrek final şubatta, yarı final mayısta

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, çeyrek final turu maçları için 1 ve 2 Şubat 2027 tarihlerini belirledi; yarı final karşılaşmalarının ise daha önce belirlenen tarihte herhangi bir değişiklik olmadan aynı yılın 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanacağı açıklandı.

Katılımcı kulüpler, büyük takımların şampiyonluk mücadelesine devam etme arzusunun gölgesinde son 16 turu karşılaşmalarını bekliyor; diğer takımlar ise eleme usulünü değerlendirip turnuvada yeni sürprizlere imza atmayı hedefliyor.