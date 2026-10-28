İspanya Futbol Federasyonu, bugün çarşamba günü oynanması planlanan Kral Kupası ilk tur maçlarını, Toledo ilinde iki tren arasında yaşanan ve onlarca can kaybı ile yaralıya yol açan trajik çarpışma kazası nedeniyle ertelemeye karar verdi. Karar, İspanyol futbol kulüplerinden gelen taziye ve dayanışma mesajları dalgası eşliğinde geldi.

İspanyol "Marca" gazetesi, kararın; aralarında Navalcarnero - Real Betis, Salamanca - Celta Vigo ve Tavernes - Valencia karşılaşmalarının da bulunduğu çarşamba günü maçlarının yanı sıra bir dizi başka maçı da kapsadığını açıkladı.





Gazete ayrıca, İspanya Federasyonu'nun perşembe günü maçlarının akıbetini henüz netleştirmediğini, bu maçların oynanmasına ilişkin karar ile ertelenen karşılaşmaların yeni tarihlerinin belirlenmesinin beklendiğini ekledi.

Trajik kazanın detayları

Kaza, çarşamba sabahı yerel saatle 8.54 sıralarında, Toledo ilindeki Los Yébenes ve Urda bölgeleri arasında meydana geldi. İspanyol haber ajansı "Europa Press"in Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı ilk bilgilere göre, devlete ait "Renfe" şirketine bağlı bir tren, hat üzerinde duran "Iryo" şirketine ait bir trene çarptı.

Çarpışma, vagonların raydan çıkmasına ve bir kısmının demir yolunun yanındaki bir yamaca devrilmesine yol açarken, Madrid ile Endülüs arasındaki yüksek hızlı tren seferleri durdu; kurtarma ve ambulans ekipleri alarma geçti.

İlk raporlar onlarca ölü ve yaralı olduğunu belirtirken, kurtarma çalışmalarının sürmesiyle birlikte bilançonun artabileceği uyarısında bulunuldu. Kazanın koşulları hâlâ soruşturma altında olup, çarpışmanın doğrudan nedeni veya sorumluluğu konusunda kesin bir teyit yapılmadı.

Real Madrid, Barcelona ve Atletico yas ilan etti

Trajedinin yankıları İspanyol futbol kulüplerine de uzandı;Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid kaza karşısında derin üzüntülerini dile getirdi, kurban ailelerine taziyelerini iletti ve yaralılarla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Real Madrid, yayımladığı resmi bir açıklamada yaşananlar karşısında "büyük bir üzüntü ve keder" duyduğunu belirtti; hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini sunarak yaralılara ve kazadan etkilenen herkese desteğini vurguladı. Kulüp ayrıca acil durum ekiplerine ve kurtarma ile yardım çalışmalarına katılan herkese bir dayanışma mesajı iletti.

Barcelona ise resmi "X" hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda, kurban ailelerine ve dostlarına en içten taziyelerini sundu, onlarla dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve tüm yaralılara acil şifalar diledi.

Atletico Madrid de mesajında şunları söyledi: "Bugün sabah Toledo ilinde meydana gelen trajik kazanın kurbanlarının aileleri ve dostlarının acısını paylaşıyor, en içten taziyelerimizi sunuyor ve tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kurtarma ekipleri alarma geçti, nihai karar bekleniyor

İspanyol yetkililer itfaiye, sivil savunma ve sağlık ekiplerini kaza yerine sevk ederken, yakındaki hastaneler yaralıları kabul etmeye hazırlandı ve Castilla-La Mancha bölgesinde bölgesel acil durum planı devreye sokuldu.

Kral Kupası maçlarının ertelenmesi, trajedinin büyüklüğü göz önünde bulundurularak ve İspanyol kulüplerinin yayımladığı yas ile dayanışma mesajlarıyla eş zamanlı olarak geldi; spor camiası ise Federasyon'un ertelenen maçların yeni tarihlerine ve perşembe günü karşılaşmalarının akıbetine ilişkin kararını bekliyor.

Çarpışmanın koşullarının aydınlatılması için soruşturmalar sürerken, acil durum ekipleri kaza yerindeki çalışmalarını sürdürüyor; ölü ve yaralı sayısı sürekli olarak takip ediliyor.