Kral Kupası: Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kral Kupası yarı finali El Clasico'ya sahne olacak. İki ayaklı oynanacak olan turun tarihi belli oldu. Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman?

İspanya Kral Kupası'nda ülkenin iki futbol devi Barcelona ile Real Madrid yarı final etabında eşleşti. İki ezeli rakipten biri, oynanacak iki maçın sonunda adını finale yazdıracak.

Turun ilk ayağı Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'da, ikinci ayağı ise Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu'da oynanacak. İki maçın da tarihi belli oldu

Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Real Madrid eşleşmesinde turun ilk ayağı 7 Şubat Perşembe günü oynanacak ve dev mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de şu an naklen yayıncısı bulunmuyor.

Turun ikinci ayağı ise 27 Şubat tarihinde Santiago Bernabu'da oynanacak.