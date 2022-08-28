Kral Kanu: Arsenal'ın yıldızından dünyayı dolaşan bir iyilik meleğine dönüştü

Transferi bir kumar olarak görülen golcü oyuncu Topçular'a büyük katkılar yaptı.

2000 yılında, Şampiyonlar Ligi'ndeki Deportivo maçında hatalı bir pasa hareketlenen Nwankwo Kanu kaleden yaklaşık 30 metre uzakta topla buluşuyor.

Savunmacıdan önce kafasıyla topa dokunan efsane golcü ceza sahasına doğru ilerlerken Highbury'nin meşhur Kuzey tribünü de heyecan içinde ayağa kalkıyor.

Sonrasında yaşananlar adeta Kanu'nun Arsenal'da neden hala bu kadar sevildiğini özetliyor.

Deportivo kalecisi Jacques Songo'nun kalesini terketmesini bekleyen Kanu onu kendine has bir şekilde topa hiç dokunmadan çalımlıyor.

Topa vuracakmış gibi yapan Kanu, Songo'yu yerde çaresiz bir şekilde bırakıp kaleye doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

Ardından sol ayağının yumuşak bir dokunuşuyla topun çizgiyi geçmesini sağlayan yıldız oyuncu hayatının en kolay bitirici vuruşlarından birini yapıyor.

O kadar inanılmaz bir gol ki, yapabileceğiniz tek şey gülmek.

Arsene Wenger saha kenarında, spiker Andy Gray ise anlatım kabininde tam olarak bunu yapıyor.

"Ne gol ama, muhteşem."

Bu gol, 1999'da Inter'den Arsenal'a transfer olan Kanu'nun kariyerini birkaç saniyeye sığdırıyor.

Arsene Wenger'in onun için "Ocak ayında yaptığım en iyi transfer" demesine şaşmamak gerek.

"Çok büyük bir oyuncuydu. Yapabildiği bazı şeyler muazzamdı."

Wenger aslında Kanu'yu kadrosuna kattığında onu bir transfer kumarı olarak betimlemişti, ama bunun oyuncunun yetenekleriyle ilgisi yoktu.

Nijeryalı oyuncu kariyerini tehdit eden bir kalp rahatsızlığından kısa süre önce dönmüştü.

Ajax ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra 1996 Olimpiyatı'nda altın madalya kazanan Nijerya'nın kaptanlığını yapan Kanu ardından ciddi bir bonservisle Inter'e transfer oldu.

Dünyanın zirvesine çıkmıştı, fakat Serie A macerasına atılmaya hazırlanırken her şey bir anda yerle bir oldu.

Nijeryalı oyuncuya yapılan sağlık kontrolleri sırasında kalbinde bir problem tespit edildi.

Kariyeri sona erecek gibi gözükürken ABD'de geçirdiği bir operasyonla yeniden hayat buldu ve Nisan 1997'de sahalara döndü. Inter formasıyla 12 maça çıkabilen Kanu için Wenger devreye girdi.

"Beni Arsenal'a getirmek için altı ay boyunca elinden geleni yaptı. O örnek biri ve arkasında durmak isteyeceğim bir insan."

"O günlerde kimse bana inanmıyordu, 'hastaneden çıktın, futbol oynayabilir misin?' diye soruyorlardı. Wenger bana inandı."

"Arsenal'a geldiğimde onu hayal kırıklığına uğratmadım."

Arsenal tarihine adını yazdırmayı başaran Kanu taraftarların da gönlüne girdi ve 'Kral Kanu' lakabıyla anılmaya başladı.

Wenger'in transfer kumarı tutmuştu, fakat Kanu'nun Arsenal günleri ilginç bir olayla başlamıştı.

İlk maçına FA Cup'ta Sheffield United'a karşı çıkan Kanu, oyuna girdikten 10 dakika sonra maçın tarih sayfalarından silinmesine neden olan bir olayın kahramanı oldu.

Sheffield United sakatlanan Lee Morris'in tedavisi için topu oyun alanı dışına göndermişti. Ray Parlour topu rakibe geri vermek için taç atışını kaleci Alan Kelly'ye doğru kullandı.

Fakat durumun farkında olmayan Kanu topu aldı ve içerdeki Marc Overmars'a galibiyet golünü getiren asisti yaptı.

Arsenal savunmacısı Nigel Winterburn yaşananları, "Tam bir kargaşaydı, ne yapacağımızı bilemedik" sözleriyle tarif etmişti.

Sheffield United cephesi ise öfkeliydi. Kaptan David Holdsworth doğrudan Kanu'nun üzerine koştu.

"Kızgındım. Açıkçası kendini açıklama fırsatı bulamadı, çünkü ona karşı biraz agresif davrandık."

"Ama sonra özür diledi ve el sıkıştık, o iyi bir insan."

Maç tekrarlandı ve yaşananları arkasında bırakan Kanu, 2004'te Arsenal'dan ayrılana dek iki Premier Lig, iki FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

Kuzey Londra'da geçirdiği dört büçük yılda attığı dudak uçuklatan gollerle hafızalarda yer edinmeyi başardı.

Deportivo'ya attığı muhteşem gol tek seferlik bir mucize değildi.

Stamford Bridge'te Chelsea'ye attığı son dakika golü de unutulmazlar arasında. Dar açıdan sağ üst köşeye gönderdiği topla 15 dakika içinde hat-trick yapan Kanu, Middlesbrough'ya ise topukla bir gol atmıştı.

White Hart Lane'de Tottenham ağlarına gönderdiği golü unutmak da mümkün değil. Ceza sahası çizgisinde sırtı dönükken topu alan Kanu, Luke Young'ın üstünden topu aşırıp yarım voleyle fileleri sarsmıştı.

"Bence o gol kendimi taraftarlara tam olarak tanıttığım andı."

'Yenilmezler' lakaplı Arsenal kadrosunun bir parçası olan Kanu 2004'te kulübe veda etti. İki yıl West Bromwich'te oynadıktan sonra Portsmouth'a giden Kanu, 2008 FA Cup finalinde şampiyonluğu getiren golü attı.

Fratton Park'ta geçen altı yılın ardından görkemli kariyerine nokta koyan Nijeryalı, ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için 2000 yılında 'Kanu Heart Foundation' isimli derneği kurdu.

KHF kuruluşundan bu yana açık kalp ameliyatı imkanı sağladığı 550 Nijeryalı çocuğun hayatını kurtardı, fakat Kanu daha fazlasını yapabileceğini biliyor.

Bu nedenle Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir kalp hastanesi açma hayalini gerçekleştirmek için dünyanın dört bir yanını dolaşmayı sürdürüyor.

Kanu'nun dünya çapında bu kadar çok sevilmesini sağlayan faktörlerden biri de yardımseverliği.

Yıllarca futbolseverleri mest eden iyi kalpli dev adam, elde ettiği konumu başkalarına yardım etmek için kullanıyor.

Çok yaşa Kral Kanu!