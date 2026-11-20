Güney Koreli oyun kurucu Lee Kang-in, Bangkok'ta AFC Yılın Uluslararası Oyuncusu ödülünü yeniden kazanarak tarihe geçti. Paris Saint-Germain'de kupalarla dolu bir veda sezonunun ardından yaz aylarında Atletico Madrid'e transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, vatandaşı Son Heung-min'in bile başaramadığı bir ilke imza attı.

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Bangkok'ta üst üste gelen tarihi zafer

Güney Kore millî takım oyuncusu Lee Kang-in, perşembe gecesi Bangkok'ta düzenlenen 2026 galasında AFC Yılın Uluslararası Oyuncusu ödülünü yeniden kazanarak tarihe geçti. 25 yaşındaki futbolcu, FC Porto'dan vatandaşı Hwang In-beom'u ve Lille OSC'nin Japon forveti Ayase Ueda'yı geride bırakarak bu prestijli ödülün sahibi oldu.

Atletico Madridli oyun kurucu, ödülünü koruyarak bu kategoride üst üste iki törende kazanan ilk futbolcu oldu. Ayrıca 2015, 2017, 2019 ve 2023'te dört kez bu ödülü alan efsanevi vatandaşı Son Heung-min ile birlikte ödülü birden fazla kez kazanan iki isimden biri hâline geldi.

Paris'e kupalarla dolu veda

Lee, bu ödüle Paris Saint-Germain'de geçirdiği olağanüstü son sezonun, 2025/26 sezonunun ardından layık görüldü. Yaratıcı orta saha oyuncusu, Fransız devinin UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumasına katkı sağladı. Böylece PSG, modern dönemde bu başarıyı üst üste elde eden Real Madrid ile birlikte iki kulüpten biri oldu.

Lee, Avrupa'daki başarısının yanı sıra üst üste üçüncü Ligue 1 şampiyonluğunu, 2025 Fransa Süper Kupası'nı, UEFA Süper Kupa'yı ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı. PSG'nin 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finaline yükselmesinde de kilit rol oynadı ve Paris'ten 12 büyük kupayla ayrıldı.

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Millî takımdaki direnç ve Güney Kore'nin üstünlüğü

Lee, millî takım düzeyinde 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca Güney Kore için vazgeçilmez bir isim olmayı sürdürdü. Grup aşamasındaki tüm maçlarda her dakika sahada kaldı ve takımının Çekya karşısındaki tek galibiyetinde belirleyici asistini yaptı. Güney Kore'nin erken elenmesine rağmen geniş çapta övgü topladı.

Gelecek maçlar GET La Liga 15:00 ATM

Lee'nin zaferi, LA FC forveti Son'un dört ve Bayern Münih savunmacısı Kim Min-jae'nin 2022'deki bir zaferinin ardından Güney Kore'nin bu ödüldeki üstünlüğünü daha da pekiştirdi. Törende ayrıca Suwon FC Kadın Takımı orta saha oyuncusu Kim Hye-ri ve 20 Yaş Altı Millî Takımı'nın teknik direktörü Park Yun-jeong, kadınlar kategorilerinde aday gösterilmelerine rağmen ödül kazanamadı.

Madrid'de yeni sayfa

2011'de Incheon'dan Valencia'nın akademisine geçip Mestalla'da A takıma yükselen ve Real Mallorca'da yıldızlaşan Lee, Temmuz 2026'da 11 kez İspanya şampiyonu olan Atletico Madrid'e katılarak La Liga'ya döndü. İspanya'nın başkentine yerleşen ve millî takımda 53 kez forma giyen oyuncu, kazanma alışkanlığını İspanya'da lig ve Avrupa kupalarına taşımayı hedefliyor.