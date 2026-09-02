Anis Hadj Moussa, Feyenoord'dan ayrılmıyor. Kulübü yakından takip eden muhabir Martijn Krabbendam, çarşamba günü Voetbal International'ın Transfer Deadline Show programında bunu doğruladı. Gazeteci Santi Aouna daha önce Al-Ittihad'ın hücum oyuncusu için 30 milyon euroluk teklif yaptığını duyurmuştu.

Krabbendam, Feyenoord nezdinde gerekli araştırmayı yaptığını ve şartlar göz önüne alındığında bir transferin 'gerçekleşmeyeceğini' vurguladı. "Hayır, hayır, Hadj Moussa gitmiyor. Bunu Feyenoord'a sordum. Böyle bir durum söz konusu değil. Feyenoord içindeki insanlara sordum ve bana dediler ki: kaynağı bir kontrol et. Bu iş olmayacak."

"Al-Ahli, transfer döneminin başında 30 milyonla geldi ama Hadj Moussa'nın kendisi oraya gitmek istemedi. Bu yüzden gerçekleşmedi. Şimdi son akşamda elindeki tek gerçek fark yaratan oyuncuyu satmak, Feyenoord'un yapacağı bir şey değil" diyen Feyenoord muhabiri, hücum oyuncusunun takımda kalacağından emin.

Krabbendam, Feyenoord'un Ayase Ueda'yı zaten sattığını ve Hadj Moussa'nın da ayrılmasına izin veremeyeceğini belirtiyor. "En golcü oyuncunu zaten gönderdin. O zaman sezona devam etmeyi gerçekten düşünür müsün? Bunu Feyenoord'a sordum. Eğer olursa: don't shoot the messenger. O zaman bana yalan söylemiş olurlar. Ama bunu yapmazlar."

Feyenoord, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala büyük bir ismi satmayacak. "Artık çok geç. Feyenoord şu anda bile bir sol kanat almakta zorlanıyor. Ben buna inanmıyorum. Şimdiden frene basmış durumdalar. Aslında haber şu ki Feyenoord'a bu akşam yeni bir oyuncu gelmeyecek."

Hollanda kulüpleri, çarşamba günü saat 23.59'a kadar oyuncu satın alabiliyor. Al-Ittihad gibi Suudi Pro Ligi kulüpleri ise 6 Eylül'e kadar kadrolarına oyuncu ekleyebiliyor. Dolayısıyla Suudi devinin kanat oyuncusu için yeniden harekete geçmesi mümkün.

Hadj Moussa yakın geçmişte çeşitli kulüplerle anılmıştı. Beşiktaş, Borussia Dortmund, Aston Villa ve Sporting Portugal'ın adı geçmiş, ancak herhangi bir anlaşma sağlanmamıştı.

Kanat oyuncusunun Feyenoord ile sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'ın Hadj Moussa için şu anda biçtiği değer ise 23 milyon euro.