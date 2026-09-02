24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1082181341.jpgBox to Box Pictures
Rian Rosendaal

Çeviri:

Krabbendam’dan Hadj Moussa’nın Feyenoord’daki geleceği hakkında büyük haber

Feyenoord
A. Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa, Feyenoord’dan ayrılmıyor. Kulübü yakından takip eden Martijn Krabbendam, çarşamba günü Voetbal International’ın Transfer Deadline Show programında bunu doğruladı. Gazeteci Santi Aouna daha önce Al-Ittihad’ın hücum oyuncusu için 30 milyon euroluk teklif sunduğunu bildirmişti.

Krabbendam, Feyenoord nezdinde yaptığı araştırmanın ardından transferin mevcut şartlar altında “gerçekleşmeyeceğini” vurguladı. “Hayır, hayır, Hadj Moussa gitmiyor. Feyenoord’da kontrol ettim. Böyle bir durum söz konusu değil. Feyenoord içindeki kişilere sordum, onlar da ‘kaynağı bir kontrol et’ diyor. Bu gerçekleşmeyecek.”

“Al-Ahli, transfer döneminin başında 30 milyonla geldi ama Hadj Moussa’nın kendisi oraya gitmek istemedi. Bu yüzden olmadı. Şimdi son gecede elindeki tek gerçek fark yaratan oyuncuyu satmak, Feyenoord’un yapacağı bir şey değil” diyen Feyenoord muhabiri, hücum oyuncusunun takımda kalacağından emin.

Krabbendam, Feyenoord’un Ayase Ueda’yı zaten sattığını ve Hadj Moussa’nın da ayrılmasını göze alamayacağını belirtiyor. “En golcü oyuncunu zaten gönderdin. O zaman sezona devam etmeyi gerçekten düşünür müsün? Feyenoord’da kontrol ettim. Eğer olursa: haberciyi vurmayın. O zaman bana yalan söylemiş olurlar. Ama bunu yapmazlar.”

Feyenoord, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala büyük bir ismi satmayacak. “Artık çok geç. Feyenoord şu anda bile bir sol kanat almada zorlanıyor. Ben buna inanmıyorum. Zaten şu anda frene basmış durumdalar. Aslında haber şu ki, bu akşam Feyenoord’a yeni bir oyuncu gelmeyecek.”

Eredivisie
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Hollanda kulüpleri, çarşamba günü 23.59’a kadar oyuncu transfer edebiliyor. Al-Ittihad gibi Suudi Pro Ligi kulüpleri ise 6 Eylül’e kadar kadrolarına oyuncu ekleyebiliyor. Bu nedenle Suudi devinin kanat oyuncusu için yeniden girişimde bulunması mümkün.

Hadj Moussa, yakın geçmişte çeşitli kulüplerle anılmıştı. Beşiktaş, Borussia Dortmund, Aston Villa ve Sporting Portekiz’in adı geçmiş, ancak herhangi bir anlaşma sağlanmamıştı.

Kanat oyuncusunun Feyenoord ile sözleşmesi 2030 yılı ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt’ın Hadj Moussa’ya şu anda biçtiği değer ise 23 milyon euro.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin