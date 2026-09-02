Anis Hadj Moussa, Feyenoord’dan ayrılmıyor. Kulübü yakından takip eden Martijn Krabbendam, çarşamba günü Voetbal International’ın Transfer Deadline Show programında bunu doğruladı. Gazeteci Santi Aouna daha önce Al-Ittihad’ın hücum oyuncusu için 30 milyon euroluk teklif sunduğunu bildirmişti.

Krabbendam, Feyenoord nezdinde yaptığı araştırmanın ardından transferin mevcut şartlar altında “gerçekleşmeyeceğini” vurguladı. “Hayır, hayır, Hadj Moussa gitmiyor. Feyenoord’da kontrol ettim. Böyle bir durum söz konusu değil. Feyenoord içindeki kişilere sordum, onlar da ‘kaynağı bir kontrol et’ diyor. Bu gerçekleşmeyecek.”

“Al-Ahli, transfer döneminin başında 30 milyonla geldi ama Hadj Moussa’nın kendisi oraya gitmek istemedi. Bu yüzden olmadı. Şimdi son gecede elindeki tek gerçek fark yaratan oyuncuyu satmak, Feyenoord’un yapacağı bir şey değil” diyen Feyenoord muhabiri, hücum oyuncusunun takımda kalacağından emin.

Krabbendam, Feyenoord’un Ayase Ueda’yı zaten sattığını ve Hadj Moussa’nın da ayrılmasını göze alamayacağını belirtiyor. “En golcü oyuncunu zaten gönderdin. O zaman sezona devam etmeyi gerçekten düşünür müsün? Feyenoord’da kontrol ettim. Eğer olursa: haberciyi vurmayın. O zaman bana yalan söylemiş olurlar. Ama bunu yapmazlar.”

Feyenoord, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala büyük bir ismi satmayacak. “Artık çok geç. Feyenoord şu anda bile bir sol kanat almada zorlanıyor. Ben buna inanmıyorum. Zaten şu anda frene basmış durumdalar. Aslında haber şu ki, bu akşam Feyenoord’a yeni bir oyuncu gelmeyecek.”

Hollanda kulüpleri, çarşamba günü 23.59’a kadar oyuncu transfer edebiliyor. Al-Ittihad gibi Suudi Pro Ligi kulüpleri ise 6 Eylül’e kadar kadrolarına oyuncu ekleyebiliyor. Bu nedenle Suudi devinin kanat oyuncusu için yeniden girişimde bulunması mümkün.

Hadj Moussa, yakın geçmişte çeşitli kulüplerle anılmıştı. Beşiktaş, Borussia Dortmund, Aston Villa ve Sporting Portekiz’in adı geçmiş, ancak herhangi bir anlaşma sağlanmamıştı.

Kanat oyuncusunun Feyenoord ile sözleşmesi 2030 yılı ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt’ın Hadj Moussa’ya şu anda biçtiği değer ise 23 milyon euro.